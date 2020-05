France: saison terminée

Pour Neymar et le PSG, c'est terminé (AFP).

Lors de l'annonce de son plan de levée progressive du confinement, le Premier ministre Edouard Philippe a fermement déclaré que «la saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre», écartant la tenue de grands rassemblements avant septembre.

Si le ministère des Sports a ensuite précisé à l'AFP la possibilité de la tenue de certains matches en août, la Ligue (LFP) a acté jeudi l'arrêt définitif de la saison de Ligue 1, arrêtant en conseil d'administration un classement qui sacre le PSG et prive a priori Lyon de qualification européenne.

La France a emboîté le pas aux Pays-Bas, devenus le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat. Le titre n'a été attribué ni à l'Ajax Amsterdam, leader de la Eredivisie, ni à AZ Alkmaar qui comptait le même nombre de points avant l'arrêt du championnat.

Allemagne: reprise en vue mi-mai

Robert Lewandowski, le Bayern Munich et la Bundesliga devraient reprendre le championnat mi-mai (AFP).

La Bundesliga est le championnat le plus avancé en vue d'une reprise: les Länder – les états régionaux – ont estimé possible une reprise «mi-mai ou fin mai» et à huis clos du championnat, ce que souhaitaient les clubs, et une réunion des autorités politiques est prévue mercredi pour trancher.

Les premiers tests de coronavirus, révélant lundi dix cas dans les clubs allemands, ont néanmoins souligné les défis sanitaires auxquels la Bundesliga va devoir faire face pour obtenir le feu vert du pouvoir politique à une reprise.

Il reste neuf journées à disputer en Bundesliga, plus les barrages de montée-descente, sans compter les demi-finales et la finale de la coupe.

Espagne: retour sur les terrains «en juin»?

Lionel Messi et le Barça vont reprendre les entraînements cette semaine (AFP).

Le championnat d'Espagne envisage un «retour à la compétition en juin» alors que les entraînements des équipes du championnat espagnol vont reprendre cette semaine, a annoncé lundi LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne.

Le président du gouvernement espagnol Pedro Sanchez a donné son feu vert mardi dernier pour que les sportifs professionnels puissent revenir à l'entraînement individuel à partir du 4 mai.

Selon des chiffres de LaLiga, le football professionnel compte pour 1,37% du PIB espagnol et fait fonctionner 185.000 emplois dans le pays. «Le retour du football signifie que la société revient peu à peu à la normale», a souligné son président Javier Tebas.

Angleterre: un «Restart» à préciser

Mo Salah et Liverpool sont largement en tête de la Premier League (AFP).

En Angleterre, où les mesures de confinement sont en place au moins jusqu'au 7 mai, la Premier League tente d'échafauder un projet «Restart» (redémarrage) qui vise un retour à la compétition le 8 juin, mais à huis clos. Lors d'une réunion vendredi dernier, les vingt clubs de l'élite ont été informés d'un plan prévoyant de jouer les 92 matches restants de la saison 2019-2020 sur terrain neutre.

La reprise «officielle» de l'entraînement serait fixée au 18 mai, laissant trois semaines aux clubs pour se préparer à disputer la fin du championnat, largement dominé par Liverpool après 29 journées. Sans attendre, les clubs d'Arsenal, Brighton et West Ham ont rouvert lundi leurs centres d'entraînement à leurs joueurs, mais de façon très contrôlée.

Italie: Ronaldo de retour, calendrier serré

Cristiano Ronaldo est rentré à Turin lundi soir (AFP).

En Italie, pays d'Europe le plus durement touché par la pandémie, la grande star du «calcio» Cristiano Ronaldo est arrivée lundi soir à Turin et les joueurs peuvent reprendre l'entraînement individuel. Mais rien ne dit que le championnat reprendra malgré l'allégement des mesures de confinement.

Le gouvernement a refroidi les clubs de Serie A en annonçant la semaine dernière que les entraînements collectifs ne pourraient pas reprendre avant le 18 mai, rendant l'objectif d'une reprise début juin très difficile.

Le nouvel horizon est désormais le mercredi 10 juin ou le week-end du 13-14 juin. Au-delà de ces deux dates, il ne serait plus possible de jouer d'ici fin juillet les douze journées restantes à disputer. La fédération italienne (FIGC) doit tenir vendredi une réunion qui pourrait être décisive.