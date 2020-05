Raoul Savoy, 47 ans le 18 mai prochain, pensait avoir vécu beaucoup de choses dans sa carrière d'entraîneur. Connu pour avoir «écumé» les clubs et les sélections du continent africain (son dernier poste était celui de sélectionneur de la République centrafricaine), le technicien de Saint-Croix ne pensait cependant pas assister à l'arrêt total du football mondial.

Caricaturiste de presse à ses heures perdues - «C'est mon deuxième métier», aime-t-il à rappeler -, Raoul Savoy publie ses dessins dans le «Journal de Sainte-Croix et environs» et dans «L'Omnibus», le journal de la région d'Orbe.

Devant les atermoiements de l'Association suisse de football (ASF) et de la Swiss Football League (SFL) quant à une hypothétique reprise du football en Suisse, il s'est fendu d'un dessin bien senti (voir ci-dessus). On y voit un fonctionnaire de l'ASF, plutôt vieux, et surtout hésitant au moment de tirer sur le manchot. Tombera-t-il sur reprise ou pas? C'est toute la portée du dessin. Son auteur s'en explique.

Raoul Savoy, la reprise du foot en Suisse s'assimile-t-elle à un jeu de hasard, comme votre dessin semble le suggérer?

Oui, c'est un peu ça, à mon avis. On entend beaucoup de sons de cloche, mais aucune décision claire n'a encore été prise. D'où l'idée de placer ce fonctionnaire de l'ASF face à une machine à sous. Une machine à sous, par définition, c'est un jeu de hasard. Ou tu touches le jackpot, ou pas. Mais les jackpots peuvent être positifs ou négatifs, pour ce qui est du football suisse.

Que voulez-vous dire?

Qu'avec les décisions qui ont été prises, ou pas encore selon les cas, les clubs ne sont pas tous logés à la même enseigne. Une équipe qui mériterait d'être reléguée ne le sera pas, et une formation qui mériterait d'être promue ne le sera pas non plus. Je pense notamment à Yverdon, et je ne dis pas cela parce que j'y ai joué et que je viens de la région. Cette Promotion League - et j'en sais quelque chose pour avoir entraîné les M21 du FC Sion -, c'est une ligue quasi pro. Je ne comprends pas qu'on l'ait assimilée à du footballeur amateur et qu'on ait pu décider comme ça qu'Yverdon n'obtiendrait pas sa promotion. C'est aberrant.

Une machine à sous, cela représente aussi l'argent. Tout n'est-il qu'histoire de gros sous?

Oui, j'ai en effet l'impression que tout n'est qu'affaire de fric. On pense aux finances des clubs avant de penser au sport. C'est ce qui m'intrigue et ce qui m'a poussé à réaliser ce dessin. On a l'impression que les pertes annoncées des clubs suisses en cas de reprise freinent les dirigeants dans leurs choix. Mais il faut aussi penser aux joueurs, aux staffs, au personnel administratif des clubs: tous ces gens-là ont besoin de matches, même à huis clos.

Vous êtes donc en faveur d'une reprise?

Oui. Je suis assez content de la décision prise en Allemagne. Le foot doit recommencer, en suivant les règles de sécurité préconisées bien sûr. Mais sincèrement, je ne vois pas en quoi un footballeur prend plus de risques sur un terrain qu'une caissière de supermarché ou qu'un conducteur de bus.

La décision français de tout stopper et de juger les classements en l'état vous apparaît donc exagérée?

C'est ce que j'appelle un principe de précaution exacerbé. On pousse à l'extrême et on fait fi de tout. Je ne suis pas favorable à cette manière de faire.

Renaud Tschoumy