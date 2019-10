Depuis ce dernier week-end, Reto Ziegler (33 ans) est un footballeur en vacances. Une fin de saison prématurée pour le capitaine helvétique de Dallas, éliminé dès le premier tour des play-off par Seattle. Devant 38'000 spectateurs réunis au CenturyLink Field, les visiteurs se sont inclinés 4-3 après prolongation. Pour l’ancien international helvétique, le rêve américain de soulever le trophée de champion de MLS s’est envolé.

Après cette élimination cruelle, que ressentez-vous?

Enormément d’amertume, de frustration aussi. On avait les moyens de prolonger notre rêve. On a beau sortir la tête haute, on se retrouve devant un immense vide. Tout le travail effectué depuis dix mois s’est arrêté net.

Vous marquez trois buts, mais cela n’a pourtant pas suffi…

Au niveau du positionnement, on a souffert de quelques lacunes tactiques. Quand l’on encaisse quatre buts, c’est forcément que des choses n’ont pas fonctionné. On a à la fois manqué de rigueur, de malice et de chance. Sur le but que Seattle marque en prolongation (ndlr: par Jordan Morris à la 113e), je dégage le ballon devant la ligne mais celui-ci rebondit sur le front du buteur. Oui, on peut dire que c’est rageant de perdre comme ça.

Que faut-il en déduire dans l’optique de la prochaine saison?

On s’est approché d’un rêve. Dallas ne possède pas les mêmes moyens que d’autres clubs. La philosophie est de miser sur des jeunes et d'encadrer ceux-ci. C’est ainsi que l’on veut gagner quelque chose. Le fait de jouer à l’extérieur ce premier match de play-off a aussi constitué un handicap. A l’avenir, il faudra mériter de pouvoir jouer à domicile, ce qui suppose de terminer obligatoirement parmi les quatre premiers (ndlr: Dallas avait terminé 7e de la conférence ouest). L’ambition de soulever la Coupe existe toujours.

En attendant le coup d’envoi de la prochaine saison, de quoi sera fait votre avenir immédiat?

Après quelques jours de vacances, on va reprendre l’entraînement. Je vais aussi faire un passage en Suisse en fin d'année. A cette occasion, j’espère pouvoir m’entraîner avec le FC Sion afin de me maintenir à niveau. J’ai effectué toute la saison sans être blessé. Pour demeurer au top, j’ai besoin d’entretenir la mécanique.

Propos recueillis par Nicolas Jacquier