Le FC Saint-Gall a repris l'entraînement à l'abri des regards, lundi. Le leader du championnat de Super League était la première équipe de l'élite à retourner sur la pelouse de manière collective. Et cela en l'absence de spectateurs et de médias. La troupe de Peter Zeidler sera sans doute imitée par Bâle, Young Boys et Lugano dès lundi prochain, alors que Zurich, Thoune et Lucerne devraient suivre à compter du 25 mai.

Les romands n'ont quant à eux toujours pas prévu de «passer à l'acte». Il faut dire que les clubs ayant décidé de reprendre l'entraînement ne pourront plus prétendre au chômage partiel. En outre, il faudra attendre le 29 mai et une assemblée générale extraordinaire de la Swiss Football League pour savoir si la fin de saison se jouera. Et puis, comme nous le confiait le président du Servette FC Pascal Besnard vendredi, «recommencer maintenant, alors que le championnat ne reprendrait que vers le 20 juin, c’est se donner une très longue préparation».

La donne est pareille en Challenge League, où Grasshopper (3e) avait de son côté invité les médias pour les premières minutes de son entraînement, lundi (voir les images ci-dessus). «C'est sensationnel que nous puissions à nouveau exercer notre profession. Nous avons de la chance. Nous sommes des privilégiés par rapport à d'autres athlètes», a déclaré à l'ATS l'entraîneur Goran Djuricin, qui avait préparé une séance légère afin de minimiser les risques de blessure.

