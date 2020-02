À l’aube de cette saison, les choses étaient claires. En cas de penalty, l’arbitre, celui qui est sur le terrain, regardait la position du gardien. «C’était à lui d’interpréter, c’est ce que nous avions décidé, explique Christophe Girard, président de la commission des arbitres. Il fallait une avancée grossière d’un portier pour que le penalty soit retiré.» Et c’était très bien comme ça.

Sauf que dès la cinquième journée, Baumann, gardien de Lugano, détourne un penalty d’Itten, en s’étant quelque peu avancé, trois fois rien. Il détourne l’envoi et personne n’y trouve rien à redire, pas même les Saint-Gallois ou Itten. Il y a là, simplement, un portier qui a fait son boulot en prenant un appui vers l’avant, quelques centimètres seulement devant sa ligne de but.

Mais la FIFA voit la scène. Et intervient pour demander aux instances suisses une plus grande rigueur dans l’observation de cette règle. Si un pied au moins du gardien n’est pas en contact avec la ligne de but au moment où le penalty est tiré, il faut le retirer. Punkt. Schluss. La directive ne laisse pas de place à l’interprétation. Encore moins au bon sens.

«Nous devons appliquer cette directive»

Dimanche, la VAR est intervenue pour donner un penalty (main de Muheim). Le portier saint-gallois Zigi détourne en corner l’envoi de Hoarau. Mais la VAR se signale à nouveau: aucun des pieds de Zigi ne touchait plus la ligne au moment de la frappe de Hoarau. Le buteur d’YB retirera le penalty à la 99e, sans le manquer cette fois, 3-3 dans le choc au sommet et ce sentiment pour Saint-Gall d’être le dindon de la farce.

«Il faut comprendre qu’avec la directive de la FIFA, nous n’avons pas le choix, précise Christophe Girard. Nous devons l’appliquer, nous ne pouvons pas l’ignorer. C’est la FIFA qui donne les approbations d’utilisation de la VAR aux différents championnats. Si l’un de ceux-ci désobéit dans les consignes données, la FIFA peut retirer l’habilitation à utiliser la VAR. C’est comme cela. Nous nous sommes adaptés, nous avons travaillé avec les arbitres. Et nous avons averti les clubs sur le fait que la règle serait strictement observée. De plus, tous les arbitres ont été sensibilisés. Avant chaque penalty, ils rappellent au gardien qu’il doit garder au moins un pied sur la ligne. Faute de quoi, en cas d’arrêt de sa part, le penalty serait retiré.»

Un arbitre bernois pour un club bernois

C’est ce qui s’est passé à Saint-Gall. Zigi a été mis en garde par Alain Bieri, avant le premier penalty (plus besoin pour le second…). Bieri? C’est un arbitre bernois, désigné pour siffler le choc au sommet entre Saint-Gall et… Young Boys. Au même titre qu’Adrien Jaccottet, Bâlois, dirigeait Bâle – Servette dimanche, alors que la veille, le Neuchâtelois Lionel Tschudi officiait lors de Zurich - Xamax.

«Je sais ce que l’on pense, soupire presque Christophe Girard. Que l’on donne le bâton pour se faire battre. Dans un sens, je peux comprendre. Mais peut-être faut-il dépasser cette question de savoir l’origine d’un arbitre. Nous avons trois arbitres bernois qui sont en Super League: cela veut-il dire qu’ils ne doivent jamais arbitrer YB ou Thoune? De plus, il n’y a que 10 équipes, cela supposerait qu’ils seraient alors très présents sur les autres équipes. Avec des effets pervers possibles. Nous prenons les choses différemment. Nous ne voulons pas nous priver des meilleurs arbitres. C’est un choix, même s’il peut faire débat.»

On ne sait pas si les fans de Saint-Gall comprennent toutes ces subtilités. Eux, ils ont le sentiment d’avoir été volés, davantage pas la VAR que par Bieri. Et c’est dur de leur donner vraiment tort, malgré les explications de Christophe Girard.

Daniel Visentini