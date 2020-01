Neuchâtel Xamax est-il en train de réussir le même coup que l'an dernier? Mal en point en Super League à la trêve, le club de la Maladière avait réussi un excellent mercato hivernal qui l'avait grandement aidé à se sauver, en recrutant Afimico Pululu et Geoffroy Serey Die. Première recrue rouge et noire de l'année, Yannis Tafer a tout pour devenir l'une des bonnes surprises du second tour cette fois-ci. Mais les Xamaxiens ne se sont pas arrêtés en si bon chemin: ils seraient sur le point de faire revenir Serey Die.

Libéré par Aarau cet hiver, l'Ivorien a été aperçu à la Maladière lundi. «Je ne peux rien dire pour le moment. Si cela se fait, ce sera communiqué mardi», a précisé le président Christian Binggeli.

Malgré ses 35 printemps, le milieu défensif ne serait pas de trop pour tirer Neuchâtel, 9e de Super League à cinq longueurs de la lanterne rouge Thoune, vers le haut. Geoffrey Serey Die avait été l'un des héros du miracle réalisé par Xamax lors des barrages face à Aarau, en transformant notamment deux penalties lors du match retour au Brügglifeld.