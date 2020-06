Les prévisions annonçaient un match inanimé dans une ambiance de cimetière. Il n’en a rien été, tant 800 supporters motivés (et un peu en manque) peuvent déjà à eux seuls donner une dimension supplémentaire à un match. Rien de comparable avec les folles soirées devant plus de 10'000 spectateurs amassés à Tourbillon, mais largement de quoi se souvenir que de la vie dans les tribunes, même pas grand-chose, peut faire un bien fou au football.

On pressentait aussi une rencontre jouée d’avance, tant Servette semble évoluer dans un contexte infiniment plus positif que celui du FC Sion en ce moment. Faux, là encore. Complètement faux, même: les Genevois pouvant s’estimer plutôt chanceux d’être rentrés chez eux avec un point dans leurs bagages (1-1).

Ce sera du «match après match»

Alors, au regard également de ce qu’il s’est passé sur les autres terrains de Super League ces deux derniers jours, on se dit qu’il y a bien un enseignement à tirer de cette 25e journée. Celui de considérer chaque ronde de championnat indépendamment et séparément de celles qui ont précédé et de celles qui suivront.

Thoune se trouvait sur la pente descendante tandis que Young Boys semblait gonflé à bloc? Victoire thounoise. Xamax paraissait être capable de chatouiller un FC Bâle à la dérive? Succès bâlois. Pendant que Lugano lutte avec les moyens de bord, le Lucerne de Fabio Celestini s’affirme chaque week-end un peu plus? 2-0 pour les Tessinois.

Après trois mois de grandes théories relatives à la fin de saison «sprint» de la Super League, il est temps de se rendre à l’évidence: le contexte est bien trop instable et fragile pour affirmer sans trembler que le titre est promis à untel, la place de barragiste à un autre et celle de relégué à Sion, Xamax ou Thoune. Nous non plus, on n’aime pas cette phrase, mais la différence ces six prochaines semaines s’effectuera bel et bien «match après match».

Un feu d'artifice d'une demi-heure

D’ailleurs, on se demande bien si quelqu’un peut, sans bégayer, se lever et affirmer qu’il s’attendait à ce que Sion donne une pareille leçon à Servette mercredi. Là où tous les voyants se situaient entre l’orange et le vert du côté de la Praille, ceux du FC Sion se trouvaient à peu près tous dans la zone rouge, voire rouge foncé. Peu de choses - si ce n’est aucune amélioration dans le jeu - avaient émergé de la pause, le groupe ne semblait pas animé d’une envie de faire changer les choses et le projet de Tramezzani, déjà, était remis en cause.

La question de savoir s’il s’agit d’un feu de paille viendra plus tard. Reste que mercredi soir, les Sédunois semblent avoir pris conscience de leur cas. Une demi-heure durant laquelle ils ont souffert, puis clac, le déclic. Pajtim Kasami qui vient chercher le ballon dans sa moitié de terrain pour construire le jeu, des duels gagnés à la pelle, de la spontanéité, des occasions de toute part. En Valais, on attendait ça depuis longtemps.

Le feu d’artifice a duré une bonne demi-heure, et il est d’autant plus salutaire que c’est l’une des toutes premières fois de la saison où les Valaisans parviennent à garder la deuxième vitesse enclenchée plus de quelques minutes. C’était d’ailleurs, et ça l’est toujours, le gros problème de cette équipe cette saison: à l’exception de quelques rares facettes qui ne s’inscrivent jamais sur le long terme, elle n’a qu’un visage. Un visage au demeurant plutôt triste, sans relief.

Un danger pour tout le monde

Sauf que dans son ADN, Sion possède aussi cette capacité à se surpasser en fin de championnat. Un peu comme le manque d’identité et l’absence de rébellion, c’est un trait de caractère qui revient quasi chaque saison. Ce qui lui a permis de remonter encore une fois à la surface? On peut y trouver bon nombre d’explications. L’enjeu d’un derby, le retour d’un début d’atmosphère à Tourbillon, les absences d’Anthony Sauthier (sur le 1-1 de la 29e minute, après avoir provoqué un penalty à la 6e) qui ont bien aidé à mettre ses adversaires sur orbite, la «méthode Tramezzani» qui pourrait avoir touché la corde sensible des joueurs… Mais peut-être n’est-ce là que l’éternel recommencement du cycle sédunois.

Reste que la façon dont le Servette FC s’est soudain retrouvé totalement déboussolé et perdu sur la pelouse de Tourbillon avait quelque chose de désarçonnant. Pendant vingt bonnes minutes, les Genevois semblaient sûrs de leur fait, inspirés, dans la continuité de ce qu’ils ont proposé dimanche contre Lugano. Bref, on avait sous les yeux la partie qu’on s’attendait à voir.

Et puis les hommes d’Alain Geiger ont totalement oublié leur football, n’approchant même plus, ou si peu, la cage de Kevin Fickentscher. L’une des explications tient dans le fait que les Grenat ne sont plus, pour le moment, la machine bien huilée qu’ils étaient il y a quatre mois en arrière. Ce qui n’a rien de très perturbant, sachant qu’il leur avait fallu plusieurs semaines pour trouver la bonne carburation en début de championnat. Et ce qui doit plutôt être considéré comme un rappel à l’ordre plutôt qu’une alerte rouge.

L’autre explication? Quand le FC Sion tourne le bouton et décide vraiment d’entrer en mode survie, il est un danger pour tout le monde. Même les meilleurs. Faut-il encore que le pas ait véritablement été franchi. Suite de réponse dimanche à Bâle.

Florian Vaney, Sion