Battu 1-2 au Parc St-Jacques mercredi dernier, le FC Bâle devra montrer un autre visage ce mardi à Linz. Après une performance manquée au match aller, les Bâlois n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent décrocher une place de barragiste de la Ligue des champions. Mais pour l’entraîneur et ancien joueur Rolf Fringer, les Rhénans pourront compter sur leur expérience des rencontres européennes.

Pensez-vous que Bâle peut revenir une fois de plus au score, à l’image du match contre Eindhoven au tour précédent?

Oui, parce que je suis optimiste. Mais ce sera très difficile de passer ce mardi.

Avez-vous décelé des points faibles dans l’équipe autrichienne?

C’est une équipe moyenne au niveau européen. Elle joue un football «facile», sans prendre trop de risques. Sa stratégie est basée principalement sur les longs ballons, avec une grande concentration de joueurs à la retombée et une grande solidarité dans l’équipe. Bâle devra être plus présent dans les duels pour gagner ces longs ballons.

Réalisable?

Lors du match aller, Bâle a eu peu de solutions dans le jeu. Il n’a pas pu construire depuis la défense comme il le voulait à cause du pressing autrichien. Pour moi, il faut essayer de passer derrière la défense avec des ballons en profondeur. Lors du premier match, les Bâlois jouaient beaucoup dans les pieds. Ils doivent essayer d’ouvrir le bloc compact de Linz. La solution se trouvera dans le dos de la défense.

Un rôle que pourrait prendre Pululu avec sa vitesse?

Oui mais Ademi peut aussi assumer ce rôle. Les Rhénans ne doivent justement pas se reposer que sur une solution.

Le déplacement à Linz ajoutera de la difficulté à Bâle?

J’ai lu que le match se déroulera à guichets fermés devant 14'000 spectateurs. Mais c’est une première pour LASK. Du coup l’aspect psychologique sera aussi primordial. Bâle devra marquer le plus vite possible pour éviter de douter et laisser cela à l’adversaire. Sur le plan du jeu, Linz a des avantages, mais Bâle a plus de ressources psychologiques pour aborder ce match.

D’après vous quelle en sera l’issue?

C’est très difficile à dire sur le plan du jeu. Bâle a proposé très peu de choses au match aller. Mais son expérience internationale va être très importante ce mardi. C’est ce qui fait qu’il a une chance. En tant que Suisse, je supporte cette équipe et j’espère qu’elle passera, mais ce sera une soirée difficile pour les Rhénans.