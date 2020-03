Cristiano Ronaldo est toujours en confinement à Madère, où ils 'était rendu en famille au début du mois pour aller au chevet de sa mère, victime d'un AVC. La star de la Juventus a choisi de rester au Portugal dès le moment où ses coéquipiers ont été placés en isolation en Italie, après que l'on avait appris que le défenseur international italien Daniele Rugani avait été testé positif au coronavirus (il a été suivi par le Français Blaise Matuidi et l'Argentin Paulo Dybala).

En père responsable et protecteur, «CR7» a été filmé sur Instagram en train d'apprendre à trois de ses enfants à bien se laver les mains. On le voit, dans la vidéo, distribuer du savon à Mateo, Eva Maria et Alana Martina, ses trois cadets - à 10 ans, Cristiano Ronaldo Jr n'a plus besoin d'apprendre à se laver les mains.

La semaine passée, Ronaldo avait appelé ses fans à respecter les consignes des autorités sanitaires. «La protection de la vie humaine doit s'imposer à tout autre intérêt, avait-il écrit. C'est important que nous suivions tous les conseils de l'OMS (ndlr: Organisation mondiale de la santé) et des autorités sur la façon de gérer cette situation.»

