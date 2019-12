Dans la famille Ronaldo, on ne plaisante pas avec le Ballon d'or. Cristiano, le joueur, a toujours pris très au sérieux cette distinction honorifique décernée à celui qui est élu «joueur de l'année». Pour un athlète ayant toujours martelé son envie d'être le No 1, le fait d'être reconnu comme tel par les médias et le grand public est une affaire importante. Certain de ne pas être élu lundi soir à Paris, CR7 ne s'est pas rendu à la cérémonie. A la place, il est allé recevoir les prix de meilleur joueur de Serie A et de meilleur attaquant à la soirée de gala du Calcio, étrangement tenu le même soir à Milan. Selon des témoins privilégiés, le buteur portugais serait même resté caché dans sa voiture en attendant d'être appelé pour recevoir ses trophées, snobant le reste de la cérémonie.

UNBELIEVABLE!

Cristiano Ronaldo waited in his car for the moment in which he had to be awarded MVP Serie A award!

Then when the time came, he finally get out to enter the theatre, while his bodyguards pointed torchlights to cameras! https://t.co/8A51G9Tatp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 2, 2019

Mais celle qui s'est le plus distingué, c'est Ronalda, alias Katia Aveiro, sœur aînée de Cristiano. La chanteuse s'est fendue d'une attaque verbale enragée à l'encontre de Virgil van Dijk, défenseur néerlandais de Liverpool. L'arrière était en lice pour le Ballon d'or après une année exceptionnelle, mais a finalement été battu par Lionel Messi, récompensé d'un sixième globe. Avant le début de la partie officielle, van Dijk était interrogé par un journaliste sur le tapis rouge. L'homme a suggéré au défenseur que l'absence de Ronaldo lui faisait un rival de moins dans la course au fameux trophée décerné par le magazine «France Fooball». «Un rival, vraiment?», a rétorqué le Néerlandais sur le ton de la plaisanterie. Une pique au deuxième degré qui n'a pas du tout été appréciée par Katia Aveiro.

Journaliste : « Cristiano Ronaldo n'est pas là ce soir, c'est un rival en moins pour vous ? »



Virgil Van Dijk : « C'était un rival ? »



???? RTL 7 pic.twitter.com/whipmq3INe — Actu Foot (@ActuFoot_) December 2, 2019

La femme de 43 ans a réagi avec virulence via son compte Instagram:

«Cher Virgil, là où tu vas, Cristiano Ronaldo y est allé et en est revenu mille fois. Tu vois, mon cher Virgil, que Cristiano Ronaldo a été triple champion dans un pays où tu joues depuis des années et où tu n'as toujours pas mis ta main dans le pot de confiture. Cristiano Ronaldo était même le meilleur joueur et meilleur buteur dans le pays où tu joues, Virgil. D'ailleurs, il était même plus jeune que toi», s'est emporté la sœur du joueur.

«Ensuite, cher Virgil, Cristiano Ronaldo est allé ailleurs pour devenir le plus grand joueur de l'histoire d'un club appelé Real Madrid, a poursuivi Katia Aveiro. Ça te dit quelque chose, Virgil? Ça devrait, parce que ce club avec ce mec, Cristiano, t'a même battu en finale de Champions League (ndlr: en 2018). De celles-ci, Ronaldo en a déjà cinq, Virgil. Et ce type, Ronaldo, et ses coéquipiers, t'ont écrasé en finale. C'était dur, Virgil? On a pitié de toi. Et, cher Virgil, dans l'une des périodes les moins prolifiques de sa carrière, Cristiano Ronaldo a quand même gagné plus de trophées que toi. Génial, non? Maintenant Virgil, va gagner ces titres qui comptent vraiment et ensuite nous parlerons. Quand tu en as une poignée, les plus importants, tu pourras peut-être t'asseoir à la même table que Cristiano. Pour moi, Cristiano, tu es et seras toujours le meilleur joueur du monde!», a-t-elle conclu en s'adressant à son frère.

Ou comment risquer de déclencher un incident entre deux joueurs sans avoir saisi la plaisanterie...