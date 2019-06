Kevin Mbabu se réjouit d’affronter l’Angleterre dimanche (15h) dans le match pour la troisième place de la Ligue des Nations. «J’y ai passé trois ans et demi à la fin de mon adolescence. C’est presque ma deuxième maison. Ils ont Raheem Sterling, Jadon Sancho et tous les autres… Ce sont des joueurs de classe mondiale. Ils sont favoris, mais on veut gagner, aller chercher cette troisième place.»

Malgré la déception de la défaite face au Portugal, la Suisse veut faire bonne figure jusqu’au bout. «Vous n’avez pas besoin de motivation pour ce genre de match. C’est difficile de savoir quel sera le scénario. Est-ce qu’ils vont nous attendre ou nous presser? Est-ce qu’ils vont jouer en contre-attaque? Pour l’instant, on n’en sait rien et on se prépare à tout. Ce sera un vrai match, avec de l’enjeu, et on veut revenir en Suisse avec la victoire», a confié le Genevois de 24 ans, fier de sa prestation face au Portugal en dépit de la défaite.

«Je ne vais pas m’attarder sur mon match, pour la simple et bonne raison que l’équipe n’a pas gagné. Mais c’est sûr que je suis satisfait de ma performance», a-t-il vite éludé, désireux de ne pas trop parler de lui.

Le latéral a tout de même fait une exception pour parler du dribble de Cristiano Ronaldo (vidéo ci-dessus), qui a fait le tour des réseaux sociaux déjà dans la nuit de mercredi à jeudi.

«Bien sûr que j’ai vu le buzz que ça a provoqué, mon nom a été taggué partout, je ne pouvais pas y échapper», a souri Mbabu. «CR7» lui a en effet donné le tournis en deux feintes, ce qui ne l’a pas perturbé plus que ça.

«Chaque fois que Cristiano Ronaldo réussit un geste, il fait le tour du monde, donc c’est normal. Il a gagné cette fois. Mais la dernière fois qu'on s'est affrontés, mon équipe a gagné le match. Donc on est à 1-1», s’est marré le Genevois, en référence à la victoire 2-1 d’YB face à la Juventus en décembre dernier, un match de Champions League lors duquel il avait été étincelant tout au long de la rencontre (vidéo ci-dessous).

Il oublie jamais rien CR7, environ 6 mois plus tôt, en phase de poule de LdC, Mbabu lui avait fait ça: pic.twitter.com/lEsdZDsrIn — Ga5huX (@Ga5huX) 6 juin 2019

(nxp)