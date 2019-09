Cristiano Ronaldo a perdu son père, décédé d'une tumeur au foie, en 2005. Mais il ne l'a jamais oublié. Interrogé dans l'émission anglaise «Good Morning Britain» sur ITV, le joueur de la Juventus n'a pu retenir ses larmes à l'évocation de celui qui n'a jamais pu accompagner ses succès. «Il ne me voit pas recevoir de récompenses. Ma famille le voit, ma mère, mes frères et même mon fils aîné. Mais mon père, il n’a rien vu.»

