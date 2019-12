C'est la saison de la résurrection pour Anthony Maisonnial. L'éphémère gardien du FC Sion, coupable d'une boulette lors de la première journée de l'exercice 2018-2019 qui lui a valu une année blanche, renaît depuis cet été sous les couleurs du Paris FC, bien que sa nouvelle équipe, vainqueur de l'Olympique de Valence 1-0 dimanche en Coupe de France, soit en difficulté en championnat (18e).

Alors qu'il lui restait trois ans de contrat avec la formation de Tourbillon, le Stéphanois a résilié son bail pour rebondir en Ligue 2. Sur le site de son club, il a abordé sa saison ratée en Valais. «Comment je l'explique? Je ne sais pas. J'ai fait une bonne préparation, et puis il y a ce premier match de championnat où je fais une erreur après quatre minutes de jeu. Un but qui est pour moi. Et après je ne joue plus de la saison.»

As we reminisce about the season just gone, let's not forget this:



FC Sion signed Anthony Maisonnial from St. Etienne in pre-season, this happened on his debut in the opening game of the season and he hasn't played for the first team since! ????pic.twitter.com/7UdxrZK8Ri