C’est l’une des spécificités du VAR qui nous avait échappé: sa victime est obligée de croiser l’objet de ses tourments au pic de sa frustration. Placé pile entre le terrain et le tunnel, le «boîtier de la colère» risque alors très gros. Comme l'a prouvé Ruben Aguilar, dimanche dans les arrêts de jeu du match Saint-Etienne – Monaco (1-0). Expulsé suite à une faute sur Bouanga, le latéral droit monégasque s’en est pris au VAR d’un coup de pied dans l’installation. Un geste de sabotage qui pourrait bien faire des émules.

En effet, ce week-end encore, l’arbitrage vidéo a provoqué son lot d’incompréhensions et d’énervements. En Angleterre surtout, où le but de Firmino, annulé avec peine par Martin Atkinson, a relancé les plus folles théories du complot. Sur cette décision au millimètre (hors-jeu ou pas?), le téléspectateur s’est étonné de voir l’assistant s’y reprendre à trois fois pour tracer une ligne qui plaçait l’attaquant brésilien de Liverpool en position de hors-jeu.

Right then, conspiracy theorists. I can now explain exactly what happened with the Roberto Firmino offside vs, and why the VAR twice had to draw the line to the Liverpool striker.



A short thread follows. Strap in. #LFC #AVFC