Une petite quinzaine d'entraîneurs européens - dont Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Unai Emery ou Zinedine Zidane pour ne citer qu'eux - ont convergé vers Nyon lundi à la mi-journée. Ils répondaient tous à l'invitation de l'UEFA pour le 21e Forum des entraîneurs.

«C'est vraiment très intéressant de pouvoir se croiser entre collègues, a apprécié Rudi Garcia au lendemain de la défaite de son actuel OL face à son ancien OM (1-2 au Vélodrome). D'habitude, on est adversaires et on n'est que deux au même endroit. Là, cela permet vraiment d'échanger.»

Sans surprise, il a été question de la VAR, de l'interprétation des nouvelles règles (en matière de fautes de main et de hors-jeu notamment). Rudi Garcia encore: «Même si les règles sont le fait de l'IFAB (pour International Football Association Board), l'intelligence est aussi d'écouter les avis des entraîneurs, qui représentent eux-mêmes les joueurs. Je reste persuadé que la VAR est un outil formidable, c'est simplement son utilisation qui doit être améliorée.»

«Les entraîneurs étaient contents d'avoir pu discuter avec l'Italien Roberto Rosetti, qui représentait le corps arbitral», a ensuite souligné Giorgio Marchetti, directeur des compétitions à l'UEFA. «Avec la VAR, rien n'est blanc ou noir, a-t-il poursuivi, et il ne faut pas oublier qu'elle est jeune. Je crois que tous les acteurs du football tendent à la même chose, à savoir une certaine uniformité. La VAR doit nous aider, et non pas révolutionner le jeu. Mais je n'ai pas senti d'avis totalement opposés dans les paroles des entraîneurs.»

Tout ce petit monde s'est quitté lundi en début de soirée. Certains étaient très pressés et ne se sont pas arrêtés devant la vingtaine de journalistes présents (Guardiola, Emery, Tuchel, entre autres), d'autres ont pris une porte dérobée (Zidane notamment). Mais tous se sont promis de se revoir l'année prochaine.

Rudi Garcia a été un des rares entraîneurs à s'exprimer à la sortie du Forum. Image: Keystone.