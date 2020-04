Le 3 avril 1988 est un jour saint. En cette année-là, le dimanche de Pâques tombait à point nommé. C’était l’occasion pour la petite commune de Saal-Almagell de fêter son plus illustre citoyen. Pirmin Zurbriggen, au sortir d’une saison légendaire, était accueilli en héros dans son village d’origine.

«A cette époque-là, il y avait peut-être 300 habitants à l’année et ce jour-là on était des milliers», se souvient le principal intéressé. La ferveur est à son comble pour honorer celui qui a récolté deux médailles aux JO de Calgary et qui s’est adjugé le grand Globe de cristal de la Coupe du monde.

Pirmin Zurbriggen en or à Calgary, devant Peter Müller et Franck Piccard. Image: Keystone

«On n’oublie jamais des moments pareils, poursuit «Notre Primin». Cette fête m’a laissé des souvenirs extraordinaires. On avait vraiment cassé la baraque. Les habitants avaient installés une tente prévue pour 5000 personnes qui débordait, ils avaient dû refuser du monde.»

Selon la police locale, quelque dix mille personnes étaient accourues dans le village à cette occasion envahissant les balcons, fenêtres, terrasses et bloquant tout trafic sur la route de la vallée bien avant l'ouverture du cortège. Du haut des balcons on agitait des banderoles où on lisait: «Pirmin champion olympique» ou «Pirmin unser Stolz».

«Je ne me souviens pas de chaque détail, mais je me souviens avoir été marqué par la diversité des personnes présentes, raconte le champion. Pendant la saison, tu es souvent seul, tu te bats avec toi-même pour être le meilleur, et là d’un coup tu réalises à quel point tes performances ont touché les gens. Cet enthousiasme, avec des jeunes comme des vieux, c’était impressionnant. Je ne pouvais pas m’imaginer qu’il y avait autant d’intérêt pour moi et ma carrière.»

A l’époque, le tourisme local prend l’ascenseur grâce aux succès du Haut-Valaisan. «C'est notre meilleure affiche promotionnelle» déclarait le directeur de la station, tandis que le président de la commune notait en souriant: «Pirmin est notre meilleur contribuable... après le barrage de Mattmark». «Oui, cela avait fait beaucoup de publicité pour la station», convient Zurbriggen, bien conscient qu’il y a eu un avant et un après dans l'essor de son bled.

Aujourd’hui actif dans le tourisme, notamment dans l’hôtellerie, Pirmin Zurbriggen souffre évidemment de la crise sanitaire liée au coronavirus. Néanmoins, il ne se départit pas de son flegme légendaire. «C’est vrai, toutes les activités sont à l’arrêt actuellement, convient la légende vivante. Mais il ne faut pas oublier que jusque-là nous avions eu un très bon hiver. Pour moi, c’est aussi l’occasion de souffler un peu, de retrouver ma famille. On profite ensemble, on va se balader dans la nature. Tout le monde n’a pas notre chance.»

Florian Müller