L'euphorie se poursuit à Mönchengladbach. En tête de la Bundesliga depuis deux mois, le Borussia de Marco Rose a pris sept longueurs d'avance sur le Bayern en s'imposant 2-1 dans le temps additionnel face aux Munichois, dans ce choc de la 14e journée.

Si Yann Sommer a marqué les esprits avec son sauvetage spectaculaire du doigt pour empêcher le ballon de franchir complètement sa ligne de but et Breel Embolo a changé la physionomie de la rencontre après son arrivée sur la pelouse à l'heure de jeu, le grand héros du soir se nomme Ramy Bensebaini, auteur des deux buts de sa formation, dont le penalty de la victoire à la 92e minute.

Take a bow keeper. Literally fingertip save. ???????????? pic.twitter.com/kVQq6ykPKK — TwtBola/Jack (@twt_bola) December 8, 2019

«On s'était dit que Breel ne tirerait plus les penalties, a rigolé le vainqueur de la CAN cet été avec l'Algérie, en faisant référence au penalty manqué par son coéquipier le week-end dernier face à Fribourg. On avait dit que je tirerais le prochain mais j'avais oublié, a-t-il poursuivi au micro de «Sky/Allemagne». C'est Tobias Sippel (ndlr: le gardien remplaçant) qui m'a rappelé que c'était à moi de tirer».

Le latéral gauche, qui a entre-temps précisé que «Breel tirait bien d'habitude», a raconté sa fin de match. «C'est sûr que j'avais un peu la pression, a-t-il avoué. Quand tu as un gardien comme Manuel Neuer en face de toi, il fait ça (ndlr: un geste de la main) et il cache tout! Mais à l'entraînement, je travaille tout le temps les penalties en fin de séance, j'ai fait comme d'habitude, j'ai marqué, je suis content!», a-t-il conclu.

