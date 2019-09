Vingt-trois ans. Une éternité à l'échelle du football. Samedi soir, à partir de 19 heures, le FC Sion tentera - une fois de plus vous me direz - de mettre fin à sa série de 33 matches sans victoire du côté de Berne. La dernière en date remonte... au 17 août 1996! Young Boys jouait encore au Wankdorf et les Sédunois s'étaient imposés 2-1 devant 4500 personnes, grâce à des réalisations de Vladan Lukic et Philippe Vercruysse. C'est dire si la tâche de Stéphane Henchoz et ses ouailles s'annonce ardue au Stade de Suisse.

De ce samedi estival, Christophe Bonvin, dans le onze de base ce jour-là, n'a conservé quasi aucun souvenir. «Cela serait mentir que de dire le contraire... Il n'y a pas de recette miracle pour gagner à YB. Mais il faut une chose: de la rigueur.» Ça tombe bien, c'est l'une des principales qualités du nouvel entraîneur Stéphane Henchoz. «C'est vrai, il ne pense qu'à ça, enchaîne le Sédunois de 54 ans, qui ne cache pas que l'ex-coach de Xamax est un ami. Si quelqu'un peut amener tactiquement le FC Sion à faire un résultat, à gagner contre YB, c'est bien lui, vous pouvez l'écrire. C'est tout le mal que je lui souhaite.»

Troisième de Super League à égalité de points (16) avec les Bernois, les Valaisans restent sur une défaite mercredi contre St-Gall. Pas de quoi s'affoler pour Christophe Bonvin. «Ça peut arriver. À part le Bâle de la grande époque, qui aujourd'hui peut prétendre à gagner tous les matches?» Décimé - Sierro, Camara, Lauper, Martins, Spielmann et Sulejmani sont absents, YB semble prenable. «Si j'étais à sa place, je dirais à mes gars qu'il faut être avant tout solide. Pour qu'à la 89e minute, on puisse tout à coup gagner 2-1 ou 1-0.»

Jérémy Santallo