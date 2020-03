L'AS Saint-Etienne s'est qualifié jeudi soir pour la finale de la Coupe de France en battant Rennes 2-1 à Geoffroy-Guichard. Dans cette finale, ils affronteront le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié mercredi contre Lyon (5-1).

Les Rennais, tenants du titre, avaient pourtant ouvert la marque suite à un penalty marqué par M'Baye Niang (33e). Mais dans leur stade, les Verts n'ont pas laissé tomber. C'est d'abord Timothee Kolodziejczak qui a remis les deux équipes à égalité juste avant la mi-temps (43e). Puis, dans les arrêts de jeu (94e), Ryad Boudebouz a fait chavirer tout le stade en assurant la qualification des siens.

Cela fait 38 ans que Saint-Étienne, troisième équipe la plus titrée dans cette compétition avec 6 victoires, n'a plus disputé une finale de Coupe de France. La dernière fois, en 1982, les Verts s'étaient inclinés contre... le PSG aux tirs au but (2-2 ap, 6-5 tab).

Yv. D.