Quelle défense le tandem Christian Zermatten Sébastien Bichard alignera-t-il dimanche à Tourbillon pour la venue de Xamax? Selon toute vraisemblance, on se dirige vers un nouveau (re)brassage des cartes au FC Sion. A Tourbillon, on cherche toujours la meilleure – ou moins mauvaise… - formule dans un secteur où la stabilité n’est pas le dominateur commun.

Pour preuve: depuis le coup d’envoi du présent championnat, le club valaisan a déjà aligné pas moins de… onze défenses différentes, mélangeant aussi bien les systèmes que les joueurs utilisés. A lui seul, Abdellaoui a évolué à trois positions distinctes: à gauche, au centre et dans le couloir droit. Encore plus symptomatique de l’inquiétant flottement défensif, Sion, qui possède, avec 34 buts encaissés, la plus mauvaise défense du pays à l'exception de celle du FC Thoune (38), a expérimenté neuf charnières centrales.

Plus fréquemment utilisée, la paire composée de Kouassi et Ndoye, alignés ensemble à cinq reprises, est celle qui a donné les «meilleures» assurances, coïncidant aussi avec la série de succès valaisans enregistrés au sortir de l’été.

Au final pourtant, Sion s’avère toujours incapable d’assurer ses arrières, un constat qui ne date pas de hier. «Cela fait des années que Sion attend un véritable patron pour sa défense, estime Gabet Chapuisat. Sur ce coup-là, le club est entièrement responsable de ce qui lui arrive. Sur le terrain, Reto Ziegler, qui au départ, faut-il le rappeler, n’était pas un défenseur central, n’a jamais été remplacé.»

Pour Gabet Chapuisat, il n'y a pas de plan B

Aux yeux du consultant de Teleclub, le constat s’avère même implacable. «Sion n’a jamais trouvé la formule magique, ce qui met directement en cause son recrutement. Chaque entraîneur continue de tâtonner… Il semble que l’équipe possède un plan A mais quand celui-ci ne fonctionne pas comme ce fut le cas dimanche à Bâle, il n’y a pas de plan B.»

Entre une défense qui prend l’eau, un milieu trop inoffensif (au sein duquel Grgic erre depuis des semaines) et une attaque qui joue les grandes muettes, le club de Tourbillon ne sait plus trop à quoi s’accrocher pour espérer surnager. Chapuisat à la relance: «Toutes les équipes qui marchent offensivement ont une assise défensive irréprochable, regardez Liverpool… Tout l’art de l’équilibre est là. A Sion, force est de constater que cet équilibre n’existe pas.» Touché coulé au bord du Rhin, Sion peut-il rebondir dimanche? C’est tout l’enjeu du dernier derby romand de l’année.

Nicolas Jacquier