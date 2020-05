Sa silhouette est reconnaissable entre mille. Avec ses grandes poutres métalliques rouges, ses rampes d’accès en spirale et ses tribunes escarpées, San Siro est l’un des stades de football mythiques à travers le monde. Pourtant, l’enceinte milanaise, qui porte le nom officiel de Stadio Giuseppe Meazza, pourrait bientôt appartenir au passé.

Crédit photo: AP

Un nouveau projet à 1 milliard d'euro

Une nouvelle étape a été franchie par la Commission régionale du patrimoine de Lombardie qui a estimé que San Siro n’avait «aucun intérêt culturel» et pouvait disparaître. Ce rapport, établi le 13 mai, a été rendu public ce jeudi. Le principal argument est que le stade d’origine, construit en 1925, a été trop profondément modifié par les différents chantiers menés pour augmenter sa taille.

Cette étude a été mandatée par le maire de Milan, Giuseppe Sala. Ce dernier est très impliqué dans les projets que mènent l’AC Milan et l’Inter - les deux clubs résidents - pour construire une nouvelle enceinte à San Siro. Au début du mois, les deux meilleurs ennemis ont soumis deux propositions ambitieuses pour reconstruire un stade dans la même zone. Le projet, qui intègre aussi un quartier destiné au sport de loisir et un musée, est estimé à 1 milliard d’euro. La construction pourrait être terminée avant 2024.

Presentati i progetti per la rifunzionalizzazione dell’attuale stadio “Giuseppe Meazza” e la creazione di un nuovo Distretto per lo Sport e il Tempo Libero a San Siro ?? https://t.co/03rwO4pnNW pic.twitter.com/EiXXMue4Hm — AC Milan (@acmilan) May 7, 2020

Des Milanais mécontents

Les Milanais semblent pour l'instant opposés à la destruction du San Siro tel qu’il est aujourd’hui. Dans un sondage réalisé en novembre 2019 par la Gazzetta dello Sport, près de deux tiers des habitants de la ville ne sont pas prêts à dire adieu à leur Giuseppe Meazza.

Crédit photo: AP

San Siro, surnommé la «Scala du football», a été le théâtre de deux Coupes du monde (1934 et 1990) et d'un championnat d’Europe (1980). Il affiche aujourd’hui une capacité de plus de 80'000 places. La cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver 2026, attribués à Milan et Cortina d’Ampezzo, devrait y avoir lieu. Reste à savoir à quoi ressemblera le stade dans moins de six ans.

Ugo Curty