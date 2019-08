Le stade de San Siro à Milan a fait son temps. A tel point que six secteurs du troisième anneau seront fermés au public pendant toute la durée du championnat 2019-2020. Cela impliquera une réduction de la capacité de l’arène de 2350 places. La décision a été prise par la Commission provinciale de surveillance en raison des vibrations ressenties depuis quelques mois. La ville de Milan et le M-I Stadio doivent désormais en prendre bonne note.

L'Inter et l'AC veulent un nouveau stade

Car le dossier du nouveau stade ne fait pas l’unanimité. Il y a ceux qui désirent conserver le Meazza comme il est. Ils le considèrent comme un lieu sacré ou presque. Et il y a le camp de ceux qui souhaitent s’aligner sur le projet de l'Inter et Milan: à savoir la démolition du stade pour pouvoir construire des infrastructures beaucoup plus modernes non loin de là.

Si les deux clubs milanais font front commun pour militer en faveur de la deuxième solution, le maire de Milan Beppe Sala fait de la résistance. Il est même allé jusqu’à dire que tant qu’il était à la tête du Palazzo Marino, San Siro ne sera pas démoli. Les premiers signes de vibrations ont été constatés lors du match entre l'Inter et Atalanta le 7 avril dernier et avaient conduit à une première fermeture qui avait touché près de 3700 sièges.

«Normal» que le stade bouge

Les techniciens de la municipalité assurent pourtant que la situation n’est pas dangereuse. Ils précisent que la structure est sûre: le stade «bouge et il est normal qu'il le fasse». La mesure est dictée exclusivement par des intentions de précaution, c'est-à-dire pour prévenir les éventuelles réactions de panique du public présent aux matchs ou aux concerts, dues aux vibrations.

Pour l’heure, la municipalité étudie une mesure afin d’atténuer le problème des vibrations. Il s’agit de l'installation de cubes d'acier spéciaux qui auront pour effet d'amortir les vibrations si la scène oscille.