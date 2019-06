«Après la fête du titre avec Benfica, j’ai pu couper trois ou quatre jours, ne penser à rien, me reposer. C’était important! Il y avait ce titre de champion à célébrer, mais aussi la déception d’avoir été éliminés en quarts de finale de la Ligue Europa par Francfort après avoir gagné 4-2 à l’aller.

No 2º golo, e não foi caso único, o bloco do Benfica pouco compacto. Seferovic sozinho ali a fazer o quê? GR não ia perder tempo.. Fejsa e Samaris sozinhos na linha média, com os 3 à frente deles a filmar o lance. Linha defensiva tão recuada com a bola no GR do Frankfurt porquê? pic.twitter.com/WExTVQ0Zyx — Tiago Teixeira (@dominiotactico) April 18, 2019

»Maintenant, tout ça est derrière et je suis heureux d’avoir retrouvé l’équipe nationale pour ce mini-stage de préparation de trois jours à Zurich. C’est parfait pour remettre les muscles en route, pour se remettre à niveau. Lundi, on s’est envolé pour le Portugal dans l’espoir de ramener cette Coupe. Je vous assure qu’on prend cette Ligue des Nations très au sérieux, ce ne sont pas des matches amicaux. On ne va pas faire tourner ou tester des joueurs. Non, on va jouer pour la gagne. On s’est qualifiés en battant la Belgique 5-2, on n’a à avoir peur de personne, on a mérité ce ticket pour le Final Four. On vient pour gagner, c’est sûr, c’est important pour nous et pour tout le pays. On est à deux matches de soulever une Coupe.

#TonAvis – Haris Seferovi? est-il le meilleur buteur suisse, en ce moment? ????????????????????????????????????????

Il fête ses 27 ans ajd! Son triplé contre la Belgique en #NationsLeague pic.twitter.com/ep1rHT7aQF — EURO 2020 ???????? (@EURO2020) February 22, 2019

»Du côté du Portugal, je sens aussi que cette compétition est prise au sérieux. J’en ai parlé avec mes coéquipiers à Benfica, ils veulent gagner le trophée et donc commencer par nous battre. Le fait que ce match se joue à Porto ne change absolument rien pour moi. Et que ce soit le Portugal en face non plus, même si j’ai des coéquipiers dans la sélection.

»On doit se servir du match perdu à Lisbonne en novembre 2017 sur la route de la Coupe du monde, on doit montrer qu’on a progressé en s’inspirant du match contre la Belgique. Et dès lundi prochain, on pourra partir en vacances tranquillement.

»Gagner un nouveau trophée après le titre de champion du monde M17 remporté en 2009, ce serait un pas de plus. C’est un magnifique souvenir pour moi, je suis fier du chemin parcouru durant ces dix dernières années. D’autres sont tombés, pas moi. Je suis toujours resté debout.» (nxp)