«C’est clair que maintenant, ça marche bien pour moi. C’est une agréable impression de figurer du bon côté de la barrière, celui du succès. C’est agréable, je ne le cache pas, même si j’ai le sentiment d’être le même qu’avant. Beaucoup ont douté de moi, ont pensé que j’étais fini. La vérité, c’est que la réussite ne tient pas à grand-chose. J’ai emmagasiné beaucoup de confiance lors de la victoire contre la Belgique en novembre (5-2) et tout s’est bien enchaîné pour moi à Benfica.

Ligue des Nations: Suisse-Belgique 5-2. Ne boudons pas notre plaisir en ce lundi matin et revoyons sans modération le triplé de Seferovic.

»Mais, fondamentalement je suis resté le même, avec plus de confiance de la part de l’entraîneur depuis l’arrivée de Bruno Lage au début de l’année 2019. La différence fondamentale, c’est que maintenant les chiffres parlent pour moi. Dix-neuf buts en dix-sept matches en 2019, c’est un joli total. Comparable à Messi? Oui pour ce qui est des chiffres bruts, mais on ne joue pas dans la même ligue, dans tous les sens du terme. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui je joue plus près du but adverse, je reste souvent dans la surface de réparation, je décroche moins.

It was a really nicely worked goal by Benfica to reduce their deficit against Rio Ave, Seferovic the man to put the ball into the back of the net!



That made it 2-1 to the away side.

»J’ai la chance de jouer avec Joao Felix, qui est plus un numéro 10, donc je me concentre vraiment sur le rôle de pur avant-centre et ça me réussit plutôt bien. Et quand vous avez la réussite, elle vous suit jusqu’au bout. J’ai eu un sentiment de plénitude il y a quelques semaines: deux jours après mon mariage, un défenseur dégage le ballon de la tête et il m’arrive droit dans les pieds, juste devant le but. L’année passée, le ballon serait allé ailleurs… Vous voyez ce que je veux dire?

»Je n’ai pas le talent exceptionnel d’un Joao Felix, par exemple. Mais j’ai l’attitude et l’envie de travailler. Même quand je ne marquais pas, que j’étais critiqué, je n’ai rien lâché. J’ai de l’orgueil. Des fois, la réussite ne s’explique pas, elle arrive tout simplement. Ce qui joue en ma faveur, bien sûr, c’est que Benfica joue toujours pour gagner, de manière très offensive. C’est plus simple pour un avant-centre.» (nxp)