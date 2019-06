«Quand on a gagné le titre, la ville était en feu, c’était insensé. Chaque fan était comme fou. Les fans de Porto vous diront que leur club est le plus important au Portugal, mais je crois vraiment qu’ils se trompent. Benfica a gagné le plus de titres dans l’histoire et on a des supporters partout où on se déplace. Je ne veux pas créer de polémique, mais j’ai le sentiment que Benfica est le club numéro 1 dans le pays et je suis fier d’en faire partie.

»Je reçois énormément de messages et de témoignages de sympathie de la part des Portugais de Suisse. Ils sont fiers de moi et ils me le disent, ce qui me touche beaucoup. Mon tout premier match avec Benfica a d’ailleurs eu lieu en Suisse, à l’été 2017, lors de la Coupe horlogère face à Xamax, et j’avais été frappé de voir le nombre de supporters de Benfica qui étaient venus et la ferveur qu’ils avaient.

»Au début, je sais qu’ils étaient sceptiques vis à vis de moi. J’ai beaucoup marqué au début et après deux matches sans trouver l'ouverture, je suis sorti de l’équipe et je n’ai plus pu prouver ma valeur. Maintenant que ça fonctionne bien pour moi, je crois qu’ils m’aiment beaucoup et j’en suis très fier.

»J’ai eu de la chance, parce qu’à un moment donné les autres attaquants n’étaient pas opérationnels et j’ai pu en profiter, mais je crois qu’ils apprécient mon caractère, le fait que je ne renonce jamais et que je mette toujours le collectif avant tout. Bon, et j’ai marqué quelques buts importants aussi (sourire).» (nxp)