Mustafa Sejmenovic, votre équipe aurait mérité d’arracher la victoire face à Lugano (1-1 mercredi soir). Ce match nul est-il amer?

On a surtout réalisé une bonne deuxième mi-temps. Avec quelques changements tactiques, on a réussi à montrer plus de chose qu’en première période, notamment à mettre cette agressivité qui nous manquait en entrant sur la pelouse.

Qu’est-ce qui a changé à la pause?

Le coach a fait quelques ajustements tactiques à l’heure de jeu, mais nous avons surtout montré un joli sursaut d’orgueil. Il le fallait: on restait sur trois défaites consécutives et cruelles, on voulait emmagasiner de l’énergie positive en montrant ce que l’on savait faire. On s’est créé de belles occasions, et même si on n’a pas réussi à les concrétiser, c’est ce qu’il faut retenir en vue du barrage.

Ce barrage, c’est désormais une certitude (face à Aarau ou Lausanne, les 30 mai et 2 juin), vous n’y couperez pas. C’est une «bonne» chose d’être fixé avant la fin du championnat?

Peut-être que c’est mieux ainsi, oui, l’avenir le dira. Ce soir (mercredi), on a su montrer de bonnes choses et il faut capitaliser là-dessus. Le maintien via le barrage était notre objectif depuis la reprise, il ne faut pas l’oublier. A nous maintenant d’être prêt, car nous avons des certitudes et elles doivent nous donner confiance. On a tout pour remplir notre objectif.

Et plus personnellement, quelle sera la suite de votre carrière?

Vous savez, c’est ma quinzième saison en tant que professionnel. Pour l’instant, il ne faut penser qu’au barrage. Veiller à ce que l’enjeu ne prenne pas le dessus sur le jeu. Je ne serai plus xamaxien la saison prochaine, mais je vais me battre avec mes copains pour qu’ils puissent, eux, jouer en Super League cet été.

(nxp)