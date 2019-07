Le milieu de terrain ivoirien Geoffrey Serey Die a reçu de nombreuses critiques, certaines plus virulentes que d’autres, après avoir raté le dernier tir au but de son équipe, jeudi soir en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations contre l'Algérie.

Néanmoins, beaucoup de messages de soutien lui ont également été adressés. Ses qualités de «soldat» ont notamment été mises en avant comme on peut le voir ci-dessous.

Notre soldat Serey Die a raté son penalties,on peut pas lui en vouloir à notre soldat avec tous ce qu’il a fait pour notre Pays ???????????? — Désiré Tchevis (@DTchevis) July 11, 2019

Soldat Serey Die l’Ivoirien qui va t’insulter ce soir n’est pas un Ivoirien c’est juste un sorcier,même si ta raté le penalties on peut pas t’en vouloir,quand on dit vrai Ivoirien t’es l’exemple parfait,Vrai guerrier,vrai soldat,essuie tes larmes et va en vacance tu mérites ?????? pic.twitter.com/i59NeLywQY — Désiré Tchevis (@DTchevis) July 11, 2019

D’autres tweets ont félicité Serey Die pour son esprit patriotique durant tout le match.

Merci Serey Die tu es un grand joueur, un vrai patriote malgré ce penalty raté.

La vie continue — Abou DEKAKOTA (@DEKAKOTA) July 11, 2019

Pour ses fans, il aura eu le mérite de s’être battu et d’avoir laissé ses tripes sur le terrain.

Serey Dié bravo tu as été l’un des hommes de se match même si tu as loupé le penalty ?? mais bony??? Plus jamais !!! — Paulo_chakal?? (@paulo_chakal) July 11, 2019

Wollah j'aurais aimé que se soit un autre joueur pas Serey Die. Il s'est tellement donné sur le terrain, il a vraiment mouillé le maillot dommage qu'il est raté ce penalty — PapeJallow (@Papejallow1) July 11, 2019

Ces tweets ont été postés après le match palpitant entre la Cote d’Ivoire et l’Algérie disputé jeudi soir. Alors que le score était de 1-1 à la fin des prolongations, les deux équipes ont dû se départager dans une séance de tirs au but pleine de rebondissements (4-3 tab). Les deux nations ayant chacune manqué un essai, tout s'est joué sur la dernière tentative de Serey Die. Son tir a terminé sur le poteau et a envoyé l’Algérie en demi-finale.