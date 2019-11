Ces dernières semaines, le FC Sion se portait assez mal lorsque Stéphane Henchoz se trouvait encore assis sur son banc. Il ne va pas nécessairement beaucoup mieux après la démission du technicien fribourgeois. A Zurich, le club valaisan n’a pas réussi à redresser la barre et à sortir de la crise dans lequel il est englué depuis une dernière victoire en championnat remontant au 21 septembre à Neuchâtel (3-1 contre Xamax). S’ils sont apparus un peu moins amorphes et surtout davantage concernés, ses joueurs ont pourtant indirectement donné raison à Henchoz, qui affirmait ne pas se reconnaître dans un groupe incapable de se faire violence. Alors que l’on guettait une prise de conscience, il y a certes eu une timide réaction d’orgueil, mais celle-ci s’est avérée nettement insuffisante sur la durée pour inverser l’histoire.

Ce que l’on attendait impatiemment, c’était de découvrir la composition dominicale du FC Sion. Résultat? Au Letzigrund, MM. Zermatten et Bichard ont rebrassé les cartes pour en sortir un onze improbable, concoctant un mélange entre éléments d’expérience et espoirs issus des M21. Outre la réhabilitation du «banni» Bamert, associé en défense à Ruiz, et la promotion d’Aguilar au milieu, dans le couloir droit, l’autre mesure forte devait condamner le trop inconstant Kasami au banc, également occupé par Uldrikis au coup d’envoi, et faire disparaître le fantomatique Fortune.

Le FC Sion menait 2-1

Très vite mené au score consécutivement à un centre de Schönbächler repris par Kramer, Sion aurait pu craquer en début de partie déjà, ce qu’il n’a pas fait. Mieux, les visiteurs allaient se remettre dans le sens de la marche, ce qu’une équipe totalement à la rue n’aurait sans doute alors pas réalisé – le signe aussi d’un potentiel ne demandant qu’à s’exprimer. Après l’égalisation signée Toma, convertissant d’une jolie reprise de volée un centre de Maceiras, Sion allait même prendre les devants lorsque Lenjani, précédant la sortie de Brecher, pouvait exploiter un service de Toma, lequel venait d’échapper à Kololli, très peu à son avantage en tant que latéral.

Très plaisant à suivre parce que disputé sur un rythme élevé, le match devait aussi proposer une ribambelle d’occasions de part et d’autre. Les Valaisans, qui semblaient heureux d’exercer leur métier, s’en ménagèrent au moins trois avant la pause, la plus nette ayant échu à Lenjani, qui eut le tort de tergiverser après avoir réussi un premier crochet (34e), tandis que les Zurichois ne demeuraient pas au reste, Marchesano, d’une frappe très pure décochée de plus de 20m trouvant même la transversale (17e). Lorsque Nathan, dans les arrêts de jeu de la première période, remettait tout le monde à égalité en s’y reprenant à deux fois (de la tête d’abord, puis du pied sur le renvoi de Mitryushkin), ce n’était alors pas volé pour un Zurich ayant su profiter des espaces que lui avaient laissé son adversaire. Certes fragile en défense, Sion a su offrir une expression offensive plus consistante que lors de ses dernières sorties.

Une fragilité qui allait s’exprimer à nouveau dès la reprise quand Schönbächler, en embuscade au deuxième poteau, put exploiter un centre de Kramer venu de la gauche que toute la défense valaisanne avait laissé filer sans réagir. Alors Sion changea sa paire d’attaquants, avec l’entrée de Kasami aligné aux côtés d’Itaitinga, Lenjani reculant à la place d’Abdellaoui. En pure perte. Une faute de Maceiras sur Schönbächler ruinait les espoirs valaisans de ne pas repartir de Zurich les mains vides, Marchesano se chargeant de la transformation du penalty.

Alors oui, Sion a peut-être montré de l’envie et une volonté de mieux faire les choses mais sans en être toutefois récompensé au bout du compte. Après la pause internationale, il lui faudra montrer autre chose au niveau de la rigueur défensive le 24 novembre lors de la réception d’YB. Il n’est pas sûr qu’un nouveau coach soit alors installé sur le banc de Tourbillon. L’intérim actuel pourrait se prolonger jusqu’à Noël.

Nicolas Jacquier, Zurich

Zurich - Sion 4-2 (2-2)

Letzigrund, 8564 spectateurs.

Arbitre: M. Klossner.

Buts: 3e Kramer 1-0, 7e Toma 1-1, 13e Lenjani 1-2, 45e Nathan 2-2, 49e Schönbächler 3-2, 76e Marchesano (penalty) 4-2.

Zurich: Brecher ; Rüegg, Nathan, Omeragic, Kololli (42e Pa Modou) ; Janjicic (60e Britto), Domgjoni ; Tosin, Marchesano (89e Ceesay), Schönbächler ; Kramer. Entraîneur : L. Magnin.

Sion: Mitryushkin ; Maceiras, Bamert, Ruiz, Abdellaoui (65e Kasami) ; Aguilar (76e Uldrikis), Kouassi, Grgic, Toma ; Lenjani, Patrick (48e Itaitinga). Entraîneurs : C. Zermatten et S. Bichard.

Notes: Zurich sans Kharabadze, H. Kryeziu, M. Kryeziu, Mahi (blessés), Sohm (suspendu). Sion sans Ndoye, Raphael, Song, Khasa, Adao, Zock, Doumbia (blessés), Fickentscher (convalescent), Andersson, Morgado, Barrenechea, Balthazar, Fortune, Philippe (pas convoqués). 17e : tir de Marchesano sur la transversale.

Avertissements: 44e Lenjani, 61e Kouassi, 83e Omeragic.