Forcément, quand on est néo-promu, on s’avance vers des retrouvailles et/ou des premières. Le Servette FC, qui affronte Thoune ce dimanche après-midi (16h), n’avait ainsi plus croisé la route des Oberlandais depuis la victoire du 9 mai 2013 (2-0), qui n’avait d’ailleurs pas empêché les Genevois d’être relégués.

Mais en fouillant un peu plus dans la boîte aux statistiques entre les deux équipes, le plus frappant, c’est l’incapacité des grenat à s’imposer en terres bernoises. Depuis l’ascension de Thoune en Super League en 2002, Servette s’est rendu onze fois à l’ex-stade du Lachen puis à la Stockhorn Arena en championnat (neuf fois en Super League, deux fois en Challenge League, lors de la saison 2008/09). Et le bilan est terrible: huit défaites et trois matches nuls, avec 22 buts encaissés pour seulement cinq inscrits.

Bref, le terrain que fouleront dimanche les joueurs d’Alain Geiger, privés de leur attaquant ivoirien Koro Kone, semble miné. Raison de plus pour renverser le cours de la tradition? Oui, d’autant qu’une victoire validerait leur bon début de saison. Un succès, mine de rien, constituerait presque une tranche d’histoire. Thoune étant absent de la 1re division helvétique entre 1955 et 2002, il faut remonter au 21 novembre 1954 pour trouver trace d’une victoire servettienne en terres oberlandaises! La formation alors dirigée par Karl Rappan s’était imposée 3-0.

Il n'est pas certain que le capitaine Anthony Sauthier et ses coéquipiers aient cette donnée en tête à l'heure du coup d'envoi. Mais s'ils dominent la formation de Marc Schneider, mine de rien, ils auront effacé 65 ans d'une fort longue disette.