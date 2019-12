Il s’agit de la chance de marquer un but selon différentes variables basées sur la position du tir, la partie du corps utilisée, la caractéristique de la dernière passe, etc. Cela est ensuite comparé à des milliers d’actions similaires qui permettent de déterminer la probabilité de marquer ce tir. Une frappe dont l’Expected Goal (xG) serait de 1 considérerait qu’il est impossible de le manquer, alors que 0 désignerait une tentative qui ne peut être marquée. Les données utilisées dans cet article sont extraites de la base de données Wyscout.

C’est la clé d’un apprentissage: il faut savoir s’adapter. Depuis le début de saison, Alain Geiger n’a cessé de rappeler que son Servette FC était en phase de découverte de la Super League. Mais sans changer les intentions qui étaient les siennes en Challenge League. A savoir, jouer.

Sauf qu’après une entame très satisfaisante, les Grenat ont connu un creux au début de l’automne, sur la fin de la première ronde de championnat (défaite 3-1 à Saint-Gall, 0-0 contre Lugano, revers 1-0 contre Zurich). Les Genevois se sont confrontés à la réalité de l’élite. Depuis, Servette va bien mieux, malgré la défaite 1-0 de dimanche dernier à Lugano. Les victoires successives contre Young Boys, Lucerne et Bâle ont permis de révéler la nouvelle identité de cette équipe: moins de possession, plus de transitions rapides et directes, à l’instar du but du 2-0 contre Bâle.

Un changement d’attitude

Depuis quand Servette n’est-il plus le même? Dur à dire clairement, si ce n’est que c’est lors de la période creuse que Geiger a commencé à évoquer la nécessité d’avoir un jeu un peu plus direct. Un travail de fond a dû être réalisé: on ne change pas une équipe en une semaine. Il n’empêche, depuis le début du deuxième tour de championnat (soit dès la 10e journée), Servette a moins le ballon qu’avant: 48,4% de possession en moyenne contre 53,3% sur le premier tour.

Cela résulte principalement d’un changement d’attitude. Le SFC est désormais plus rapidement tourné vers l’avant. Il hésite moins à verticaliser que par le passé, lorsqu’il privilégiait la conservation du cuir. En clair, le contrôle du ballon et une construction patiente ont été abandonnés au profit de transitions offensives très directes.

C’est-à-dire que, à la récupération du ballon, Servette tente de plus en plus souvent de filer droit vers le but adverse et d’utiliser ce qu’on appelle communément la contre-attaque. Au-delà d’une évolution tactique, il y a là un facteur mental et cognitif: Servette s’est imprégné de cette idée. A noter que les Grenat le faisaient déjà de temps en temps, comme lors de l’ouverture du championnat à YB en juillet dernier (1-1). Mais cette approche tend à se systématiser.

Plus de jeu vers l’avant

Le fait de se projeter plus souvent vers le but adverse peut être démontré statistiquement. Comme le révèle le graphique ci-dessous, Servette tend à privilégier la passe vers l’avant à la passe latérale, contrairement à ce qui faisait son ADN au 1er tour: 42% de ses transmissions sont verticales (contre 34% auparavant).

Autre donnée qui atteste de ce changement: le nombre de passes effectuées par possession. Lors des neuf premiers matchs, l’équipe de Geiger effectuait 3,78 passes en moyenne avant de perdre la balle. Sur les sept qui ont suivi, cette moyenne est tombée à 2,87. Sur la même période, seul Neuchâtel Xamax, lanterne rouge de Super League, a un score inférieur (2,81), et aucune autre équipe ne présente un tel écart entre les deux tours. Qu’est-ce que cela dit? En grande partie que Servette prend a priori beaucoup plus de risques aujourd’hui.

Cela se vérifie. Malgré une possession de balle moins importante, les Servettiens perdent plus souvent la balle (127 fois par match en moyenne, contre 119 auparavant). Cette part de risque, Alain Geiger l’assume: «Chaque fois que l’on verticalise, on se donne la possibilité de créer des difficultés chez l’adversaire.»

De l’espace se crée

Servette n’a pas seulement changé sa façon d’attaquer au niveau du style et de la vitesse qu’il met, mais également des zones à partir desquelles il «actionne la machine». Les Grenat se sont souvent vus reprocher leur incapacité à se créer des occasions dangereuses, notamment face aux équipes qui défendent bien et proches de leur propre but. Autrement dit, Servette peine à trouver de l’espace lorsqu’il affronte des équipes qui en laissent très peu.

En acceptant d’avoir un peu moins le ballon, le SFC laisse l’adversaire s’approcher de son but, qu’il défend en bloc compact. Les milieux défensifs, mais surtout les ailiers, sont proches de leurs défenseurs. Varol Tasar, par exemple, n’est pas encore au niveau de son alter ego à droite Miroslav Stevanovic, mais il n’hésite plus à se replier très bas pour aider son latéral. Conséquence directe: en laissant l’adversaire venir, il existe beaucoup plus d’espaces dans le dos de ce dernier. Servette aime les exploiter.

A la récupération, en mettant beaucoup de vitesse, les chances d’arriver face au gardien adverse sont multipliées. Et puisque l’attitude est différente, les Servettiens savent qu’ils doivent se projeter à plusieurs, de façon à semer le danger jusqu’à la surface adverse. En résumé, Servette court plus et surtout à plus haute intensité qu’avant. «Nous avons toujours couru entre 114 et 117 km par match, détaille Matthieu Degrange, préparateur physique des Grenat. Mais notre nombre de sprints à plus de 25 km/h a explosé. On en fait plus, plus longtemps et sur des distances plus longues. C’est un facteur de performance important.» Les projections vers l’avant induisent en effet des courses prolongées.

Le «sens de la transition» de Cognat

Si Servette est sorti de son coup de mou, et plutôt deux fois qu’une, c’est aussi parce que Timothé Cognat est revenu au jeu. Blessé fin août lors de la réception de Xamax, il n’a fait son retour en tant que titulaire qu’à la fin du mois d’octobre, pour la défaite 2-1 contre Saint-Gall à domicile. Il incarne mieux que quiconque l’évolution servettienne. Avec un jeu moins posé, il touche toujours autant la balle, mais il la fait beaucoup plus souvent remonter. Au 2e tour, il donne en moyenne plus de 16 passes vers l’avant par période de 90 minutes, contre 10 en début de saison.

«C’est notre moteur pour ces phases de jeu», décrit Geiger, se référant aussi à ses «rushes» vers l’avant. Balle au pied, le Français fait régulièrement gagner des mètres à son équipe. Surtout, il mène la transition en lui donnant du rythme. Mais cela ne vient pas tout seul. Le joueur formé à l’Olympique Lyonnais se déplace bien dans les espaces, résiste au pressing et lâche la balle au bon moment et au bon coéquipier.

Il n’est pas le seul à revêtir un rôle important. Le schéma utilisé par Servette sur les transitions consiste très souvent à s’appuyer sur un autre joueur, qui pourra jouer en remise. Peu présent dans la surface adverse (moins de 3 ballons par match joués dans le «box»), Grejohn Kyei incarne en revanche plutôt bien ce rôle de pivot.

Avec quel effet?

En comptant 11 points au deuxième tour alors qu’il lui reste à affronter Zurich et Thoune, Servette a déjà fait mieux que lors des premières confrontations sur le plan comptable (10 points). Le changement paye et fonctionne très bien contre les équipes de haut de tableau (YB et Bâle), soit des adversaires qui aiment contrôler le jeu et sont donc prêtes à se découvrir. Les deux matchs nuls à Xamax (2-2) et Sion (1-1), ainsi que la défaite à Lugano relativisent pour l’instant la pertinence de ce plan de jeu face à des équipes moins courageuses.

Sur le plan de l’efficacité, il y a quelques limites. Certes, le SFC tire un peu plus au but (14,57 tirs par match en moyenne au 2e tour, trois de plus qu’au 1er) et cadre environ une frappe sur trois (une sur quatre avant). Mais les «Expected Goals» (xG, voir encadré) ne répercutent pas aussi fortement ce changement. Sur cette mesure en vogue et plus précise que les simples tirs, Servette fait très légèrement mieux (1,32 xG par match au 2e tour, contre 1,17 précédemment).

En fait, c’est plutôt défensivement que Servette va mieux. De 1,55 xG concédé par match, les Grenat sont passés à 1,18 xG. Et cela témoigne de la nécessité de poursuivre cette approche. Le travail pour Geiger est double: conserver cette solidité, tout en soignant la qualité des transitions offensives. Car les adversaires s’adaptent. En bloquant très vite Cognat, par exemple. Mais le filon semble être le bon.

Valentin Schnorhk