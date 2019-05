Vaduz-Servette, un long voyage en semaine. Pourquoi ? Pas d’enjeu, peut-être, mais pas envie pour autant de ne pas profiter de ce dernier déplacement en Challenge League pour se faire plaisir et soigner ce palmarès 2018-2019 déjà impressionnant. Les Genevois vont d’entrée de jeu étaler leurs intentions, qui sont positives, bien sûr, et qui permettent très rapidement (4’45) à Kone d’ouvrir la marque, sur une action toute en verticalité.

La suite de la première mi-temps sera du même acabit, avec cette volonté de jouer à une touche de balle et, surtout, de varier ses coups. Sarr, latéral sur le papier, se transforme ainsi en créateur (13e) quand il démarque Chagas, Sauthier lance Follonier (16e) qui veut peut-être trop bien faire et même si Vaduz joue crânement sa chance, c’est bien Servette qui va doubler la mise à la 36e, sur un contrôle poitrine/tir croisé parfait de Chagas.

Place à la fête

Mais voilà, Vaduz revient plein d’allant sur le terrain après le thé et dès la 48e, Tadic va réduire l’écart. Surpris par ce retour en force, Servette va immédiatement réagir: Follonier trouve la latte sur un renvoi d’Hirzel (49e) et cinq minutes plus tard, il offre un caviar à Kone, qui marque son deuxième but de la soirée. Follonier – entente parfaite avec Chagas – y va de son coup de patte personnel (59e) et Alain Geiger va ensuite effectuer un triple changement... et Duah ne va pas se gêner pour se montrer lui aussi décisif (82e).

Mission réussie, place désormais à la fête. Ce sera dimanche, à la Praille.

Vaduz – Servette 1-5 (0-2)

Rheinpark, 1437 spectateurs.

Arbitre: M. Turkes.

Buts: 5e Kone 0-1; 36e Chagas 0-2; 48e Tadic 1-2; 55e Kone 1-3; 59e Follonier 1-4; 82e Duah 1-5.

Vaduz: Hirzel; Vitija (46e Bühler), Muntwiler (55e Sele), Puljic (66e Coulibaly), Göppel; Von Niederhäusern, Dossou, Gajic, Brunner; Tadic, Saglam (59e Babic). Entraîneur: Frick.

Servette: Kiassumbua; Sauthier (80e Strohbach), Mfuyi, Rouiller, Sarr; Stevanovic (60e Alphonse), Wüthrich, Cognat (60e Cespedes), Follonier; Kone, Chagas (60e Duah). Entraîneur: Geiger.

Notes: Vaduz sans Büchel, Drazan, Mikus et Wieser (blessés). Servette sans Routis, Severin, Iapichino, Busset, Maccoppi, Lang et Schalk (blessés), ni Imeri (suspendu). Coups de coin: 5-6 (1-4).

(nxp)