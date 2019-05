C’était un dimanche de fête pour Servette et la fête fut belle du début à la fin. Ce dernier match de la saison, avec la promotion déjà en poche, était celui de la célébration. Après avoir déclassé Kriens, les Servettiens ont reçu officiellement la coupe du champion de Challenge League. Le prélude à une liesse collective qui s’est prolongée sur l’esplanade de la Praille, après tours d’honneur et champagne bien sûr.

Servette a fait écho à sa superbe saison. Geiger peut être fier, comme ses joueurs, de la dernière démonstration de supériorité. Il s’agira maintenant de bien préparer le passage en Super League. On veut croire que le sérieux retrouvé dans la gestion depuis 2015 et la cohérence dans les choix sportifs qui ont conduit cette saison (merci MM Geiger et Bonneau) sont gages de solidité pour ce qui attend les Grenat.

En attendant, les Servettiens ont donc terminé par un nouveau festival offensif. De quoi commencer les festivités avec le sentiment du devoir accompli. Servette - Kriens 4-1 (3-1)

Stade de Genève, 6955 spectateurs.

Arbitre: M. Jancevski.

Buts: 6e Stevanovic 1-0; 18e Seferagic 1-1; 33e Wüthrich 2-1; 45e Alphone 3-1; 75e Chagas 4-1.

Servette: Frick; Sauthier, Mfuyi, Rouiller, Sarr (61e Follonier); Cespedes (61e Imeri); Stevanovic, Wüthrich (76e Antunes), Cognat; Alphonse (66e Chagas), Kone.

Kriens: Osigwe; Fäh, Elvedi, Berisha, Mijatovic; Ulrich (60e Sukacev), Wiget, Sadrijaj, Dzonlagic (46e Fanger); Rüedi (71e Chihadeh); Seferagic.

Avertissements: 45e Alphonse (enlever le maillot), 53e Mijatovic (antijeu). (nxp)