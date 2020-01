Découvrez la liste de tous les nominés

Meilleur joueur de Super League

Les nominés sont: Raphaël Nuzzolo (NE/Xamax), Jean-Pierre Nsame (Young Boys) et Jonas Omlin (FC Bâle).



Meilleur espoir

Les nominés sont: Eray Cömert (Bâle), Noah Okafor (Bâle) et Bastien Toma (Sion).



Meilleur coach

Les nominés sont: Marcel Koller (Bâle), Peter Zeidler (Saint-Gall) et Gerardo Seoane (Young Boys).



Meilleur joueur de Challenge League

Les nominés sont: Stjepan Kukuruzovic (Lausanne-Sport), Aldin Turkes (Lausanne-Sport) et Andi Zeqiri (Lausanne-Sport).



Plus beau but de l’année

Les nominés sont: Miguel Castroman (Thoune), Jordi Quintillà (Saint-Gall) et Steve von Bergen (Young Boys).



Onze d’or de Super League

Les nominés sont, gardiens: Brecher (Zurich), Von Ballmoos (YB), Omlin (Bâle).



Défenseurs: Alderete (Bâle), Cömert (Bâle), Garcia (YB), Hefti (Saint-Gall), Letard (Saint-Gall), Lustenberger (YB), Rüegg (Zurich), Widmer (Bâle).



Milieux de terrain: Aebischer (YB), Bua (Bâle), Fassnacht (YB), Frei (Bâle), Ngamaleu (YB), Quintilla (Saint-Gall), Toma (Sion), Xhaka (Bâle).



Attaquants: Ademi (Bâle), Itten (Saint-Gall), Nsame (YB), Nuzzolo (Xamax).



Onze d’or de Challenge League

Les nominés sont, gardiens: Castella (LS), Salvi (GC), Spiegel (Winterthour).



Défenseurs: Basic (GC), Boranijasevic (LS), Elvedi (Kriens), Flo (LS), Giger (Aarau), Hajrovic (Winterthour), Loosli (LS), Wittwer (GC).



Milieux de terrain: Callà (Winterthour), Doumbia (WIN), Kukuruzovic (LS), Muntwiler (Winterthour), Neumayr (Aarau), Pusic (GC), Salatic (GC), Sliskovic (Winterthour).



Attaquants: Ndoye (LS), Stojilkovic (WIL), Turkes (LS), Zeqiri (LS)