On aurait aimé entendre ce qu'il avait à dire après le match, forcément. Mais une fois encore, Miroslav Stevanovic a préféré rester à l'abri des regards et des questions, malgré sa prestation majuscule et la très convaincante victoire de son Servette sur Zurich (4-1). De toute façon, on peut assez facilement deviner les mots qui seraient sortis de la bouche de l'ailier genevois s'il avait dû livrer son regard sur sa prestation.

Le Bosnien se serait excusé quatorze fois, aurait jugé impardonnable cette passe mal ajustée pour Timothé Cognat à 0-0 après quelques minutes de jeu, et conclu l'interview en demandant pardon pour son horrible niveau d'anglais (alors qu'il est largement au-dessus de la moyenne de celui des joueurs de Super League). Il est comme ça, Micha Stevanovic. Et n'allez pas lui parler de fausse modestie. Non. Simplement, rien de ce qu'il fait n'est jamais assez bien pour lui.

C'est peut-être pour ça qu'il se retrouve si bien dans ce Servette FC tellement perfectionniste, jamais avare en remise en question et en introspection. L'homme et le club se ressemblent. Et si les deux brillent de mille feux actuellement, ce n'est pas un hasard. D'un côté, le SFC repousse ses limites en bousculant les prévisions, en alignant les victoires et en titillant les meilleurs.

De l'autre, le joueur dépasse les siennes en prenant toujours un peu plus d'importance au sein du onze grenat et en justifiant ce rôle en vue par des caviars distillés à la pelle (quand il ne se trouve pas à la récupération de la balle...). Dimanche, neuf de ses ballons ont été directement suivies par une frappe d'un coéquipier. Autrement dit, toutes les dix minutes, Miroslav Stevanovic a offert une chance de marquer à un partenaire. Ça vous situe un homme.

Mais le plus intéressant, c'est que trois de ces passes clés ont été transformées en but. Ce qui porte au passage le nombre de passe décisive du Bosnien à onze cette saison (sur les 36 réalisations servettiennes). Alors qu'un début d'incendie était en train de prendre concernant la capacité ou non des Genevois à finir leurs actions, les flammes ont aussitôt été contrôlées avec style et élégance. Varol Tasar (un assist), Grejohn Kyei (un but), Timothé Cognat, Koro Koné: tout le secteur offensif grenat s'est associé pour remédier au souci naissant, le tout en transportant un message limpide. À Servette, il n'y a pas de problème, que des solutions.

Mention évidente doit être faite au dernier nommé. À Saint-Gall, Koro Koné n'avait pas échappé à une critique justifiée. Dans un match capital, l'Ivoirien n'avait pas répondu présent où on l'attendait, soit où il est question de faire fructifier des ballons qui finissent toujours par arriver. Ce qui lui a d'ailleurs coûté sa place dans le onze de base dimanche, au profit de Grejohn Kyei.

L'attaquant a ainsi passé la première heure de jeu à ronger son frein sur le banc, avant d'obtenir sa chance dans un contexte tout sauf évident, alors que Zurich venait d'inscrire le 1-1 qui aurait pu faire mal à un Servette ultra-dominateur. 28 minutes plus tard, Koro Koné avait frappé trois fois et fait passer le score à 4-1. Solide comme réaction.

L'addition aurait pu être plus salée? Absolument, parce que tout semblait parfaitement orchestré dans les rangs grenats. À commencer par cette composition qui a fait s'hérisser plus d'un sourcil avant le coup d'envoi. Tasar en pointe avec Kyei, Cespedes titularisé au milieu, Cognat «isolé» sur le côté gauche, lui le dépositaire du jeu genevois.

Osé, à l'image de ce SFC multiple, lancé dans une quête permanente du perfectionnement et qui ne se repose jamais sur ses acquis. Sauf que plutôt que d'aller se perdre dans le couloir gauche, Timothé Cognat a passé le plus clair de son temps à renforcer le milieu de terrain, là où il est le plus à l'aise. Tout était prévu. Résultat, un côté gauche assez peu emprunté, un milieu densifié hyper solide et une propension à pencher sur la droite en phase offensive. Ça tombe bien, sur la droite, il y avait l'artiste Stevanovic.

Florian Vaney, Genève

