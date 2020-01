Invaincu après ses deux premières sorties victorieuses de l’année contre les Néerlandais de Vitesse Arnhem (2-0) puis ceux du RKC Waalwijk (1-0), Servette affrontait ce vendredi en fin de journée avec les Allemands de Wolfsburg un adversaire d’un calibre sensiblement supérieur.

A Albufeira, les joueurs d’Alain Geiger ne se sont pourtant pas contentés de faire de la résistance intelligente. Ainsi les a-t-on vus faire jeu égal avec les «loups», qu’ils ont même parfois dominé, avant de porter l’estocade dans les ultimes secondes par Kyei (90e), celui-ci signant par la même occasion un doublé.

Une défense expérimentale

Pour son troisième match de la semaine (et de 2020…), le club de la Praille s’est présenté en 4-2-3-1, avec une défense expérimentale composée de Severin, Vouilloz, Souici et Busset. Dans un milieu tenu par Imeri et Cespedes, Alain Geiger devait aussi titulariser le prometteur Holcbecher (18 ans) au coup d’envoi, avec Kone en pointe. Dans les rangs adverses, Mbabu a été le seul Suisse aligné – Steffen et Mehmedi ayant déjà disputé un match en début d’après-midi qui avait vu une première équipe de Wolfsburg partager l’enjeu avec le FC Séoul (1-1).

Face à l’actuel 9e de Bundesliga, Servette, qui s’était déjà ménagé deux belles occasions avant la pause par Tasar (10e) et Kone (21e), allait pouvoir ouvrir le score à la suite d’un pénalty transformé par Kyei (48e), entré à la mi-temps en même temps que Frick, Vieira et Cognat. Après les entrées à l’heure de jeu de Routis, Sasso, Alves, Iapichino, Ondoua et Park, les Genevois devaient encaisser le premier but de l’année sur une rageuse percée de Ginczek, conclue par une frappe croisée (65e). Déjà auteur d’une parade prodigieuse sur un coup-franc (57e), Frick sauvait à nouveau les siens un quart d’heure plus tard, devant Weghorst.

Alors que les deux équipes semblaient se contenter d’un nul des familles, Kyei, infiltré entre deux défenseurs, offrait in extremis une troisième victoire de rang au SFC en exploitant un service de Ondoua. Si ces succès n’apportent certes aucun point, elles permettent néanmoins aux «grenat» de faire le plein de confiance avant la reprise (le 25 janvier contre Xamax à la Maladière).

Alain Geiger: «On a été égal à égal avec Wolfsburg»

En Algarve, Alain Geiger ne pouvait d’ailleurs que se montrer pleinement satisfait de ce qu’il avait vu. «En maintenant une bonne organisation, devait expliquer le coach valaisan de la Praille, on est arrivé à imposer notre jeu, face à des équipes de ce niveau-là. Donc, c’est intéressant. On sent aussi qu’il y a de la progression au niveau des jeunes, qui se sont bien comportés.» Battre une formation allemande n’est pas donné au premier venu. Servette pourra se dire qu’il l’a fait. «Même si l’on a parfois souffert, on a beaucoup avancé sur eux, on n’a pas reculé. On a été égal à égal avec Wolfsburg», conclut Geiger.

Avant de rentrer en Suisse, Servette se mesurera encore ce samedi au FC Séoul (16 h 30).

Nicolas Jacquier