A trois semaines de la reprise du championnat, les clubs romands de Super League seront tous sur le pont ce week-end. Alors que les fans de la Maladière pourront voir à quoi ressemble déjà le NE Xamax de Joël Magnin en se déplaçant samedi à Payerne à l’occasion du match amical que le club neuchâtelois disputera contre les Bosniens du FC Tuzla (coup d’envoi 17h30), le FC Sion retrouvera le lendemain le FC Lausanne-Sport en terre fribourgeoise, plus précisément à Lentigny, dans le cadre des festivités du 60e anniversaire du club local.

Néo-promu en Super League, Servette disputera lui aussi, le 29 juin, un match amical contre Grasshopper mais personne ne sait où celui-ci aura lieu, ni même à quelle heure.

La très chaude réputation des fans zurichois a en effet contraint les deux clubs à décréter un huis clos absolu. La première sortie officielle du Servette de Geiger dans l’élite helvétique se déroulera ainsi sans le moindre témoin. «Les deux clubs ont dû, malheureusement, se résoudre à disputer cette rencontre à huis clos afin de trouver un terrain disposé à les accueillir», regrette le club «grenat» sur son site.

Ce printemps, le comportement des ultras de GC avait provoqué deux interruptions de matches, à Tourbillon d’abord (16 mars), puis à Lucerne quelques semaines plus tard (12 mai), la sécurité des acteurs et des spectateurs n’étant chaque fois plus assurée. Des débordements inadmissibles qui, outre deux rencontres perdues par forfait et une lourde amende, valent aujourd'hui au relégué GC une suspension de stade pour 2 matches officiels (huis clos).

«Aucune commune ni club n’était prêt à accueillir ce match s’il y avait des spectateurs ce samedi. Les frais de sécurité auraient été beaucoup trop importants», précise-t-on du côté du SFC. Seuls les représentants des médias pourront, le cas échéant, y assister.

Le 3 juillet à Saint-Prex contre SLO

Pour voir à l’œuvre le Servette new-look, il faudra patienter jusqu’au mercredi 3 juillet, et un premier match ouvert au public qui opposera à Saint-Prex le club genevois au Stade-Lausanne-Ouchy, l’autre néo-promu (de Promotion League en Challenge League). Coup d’envoi: 18h au centre sportif du Cherrat.

