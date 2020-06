Peut-être que tout est incroyable parce que tout est fragile. Cette saison qui se termine au pas de charge et qui nourrit l’imaginaire de ses improbables scénarios est là, comme une curiosité qui surprend journée après journée. Et jusque dans le déroulé des matches aussi.

Tout semble possible, surtout l’inattendu. Comme voir un Servette efficace mener 2-0 à Lucerne, à la pause, avant de craquer en cinq minutes pour concéder un nouveau match nul, le troisième en trois rencontres depuis la reprise.

Kyei a eu le 3-0 au bout du soulier

Tout le désarroi grenat tient dans ces cinq minutes qui ont permis aux Lucernois d’égaliser. Deux fois, c’est Margiotta qui a surgi. Une tête après un arrêt de Frick, un lob génial ensuite. Deux gestes qui disent une chose: Celestini a à disposition un buteur de classe, qu’on ne voit pas toujours, mais qui sait être là au bon moment, au bon endroit et avec le bon geste en prime.

De là à dire que c’est ce qui manque à Servette, il n’y a qu’un pas. Kone et Kyei, les deux pointes du 4-4-2 de Geiger, s’inscrivent dans un collectif, c’est vrai. Ils sont précieux dans le jeu dos au but, justement pour trouver des coéquipiers dans l’axe ou pour décaler sur les côtés.

À Sion, c’est quand Tasar s’est appuyé sur Kone que la remise de la poitrine de l’Ivoirien a permis à Cognat de marquer. Ce samedi à Lucerne, c’est un «bloc» de Kyei qui a permis à Cognat de centrer pour le but de Cespedes. Puis, c’est un débordement de Kyei et un centre parfait pour Cognat qui a permis à Servette de mener avec deux longueurs d’avance, juste avant la pause.

Mais des deux attaquants nominaux de Servette, on attend aussi plus d’efficacité quand les occasions se précisent. Kyei a par exemple eu la balle du 3-0 au bout du soulier, il a fait le mauvais choix en oubliant ses coéquipiers. Kone aurait pu se signaler sur une tête ou en prenant vraiment la profondeur sur une ou deux opportunités: cela n’a pas été tranchant.

Toujours invaincu

On pourra toujours se dire que si Servette peut mener 2-0 à la pause à Lucerne avec des buts d’un milieu axial et d’un milieu de couloir, il a des problèmes de riche et que les problèmes sur le flanc droit de la défense (où Routis remplaçait Sauthier), après la pause, n’ont pas aidé. Sauf que Servette ne concrétise pas ses temps forts, même pas à onze contre dix face à Lugano, et que ce déficit d’efficacité le laisse avec trois points en trois matches.

Rien de dramatique. Servette est invaincu. Il n’avance plus avec la superbe qui était la sienne il y a quelques mois encore, mais il ne perd pas. Ne reste plus qu’à renouer avec la victoire. Contre Young Boys, mardi soir à Genève? Ce serait une bonne idée pour les Grenat.

Daniel Visentini, Lucerne

