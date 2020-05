On ne sait pas encore si l’exercice 2019/2020 va pouvoir aller à son terme, mais comme «gouverner, c’est prévoir», les dirigeants genevois doivent déjà penser à la saison d’après. Le club de la Praille n’a pas souhaité communiquer sur le sujet, la «TdG» a toutefois fait le point pour eux.

— Daniel Visentini (@DanielVisentini) May 15, 2020

L’article en question débute par une question sur l’avenir de Jung-Bin Park. Le Coréen, qui a rapidement brillé, avait semble-t-il une option de prolongation automatique s’il jouait douze matches. Le coronavirus est passé par là et l’ailier n’a pu en disputer que six. Du coup, des clubs français comme Lorient et Nantes souhaiteraient s’engouffrer dans la brèche et seraient intéressés par ses services.

Nombre de ses coéquipiers sont en fin de bail, comme Iapichino, Routis, Gonçalves et Souici, voire Schalk. Dans leur cas, Servette va devoir faire des choix et se méfier de la concurrence d'autres écuries. Ecarté depuis quelques semaines, Wüthrich profitera-t-il, quant à lui, du départ de Constantin Georges, le directeur général, pour prolonger son entente?

Ondoua et Cognat, qui sont toujours au SFC au-delà de cet été, sont courtisés par quelques formations d'un calibre supérieur et pourraient rapporter (gros?). Le premier fait vibrer YB et Bâle, tandis que le second a gardé une belle cote en France. Une jolie somme de transfert permettrait de se renforcer... tout en s'affaiblissant. L'été sera chaud!