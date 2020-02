Le Valais dévoilait récemment son intention de créer un projet pilote pour lutter contre la violence dans les stades. Dans l’édition du Matin Dimanche du 20 octobre passé, Frédéric Favre évoquait les deux nouveautés soumises en consultation: l’interdiction de se masquer le visage sur la voie publique et l’introduction de billets nominatifs pour les spectateurs. Le Chef du Département de la sécurité, des institutions et du sport dans le Vieux-Pays se montrait alors convaincu que la deuxième mesure étoufferait les ardeurs des aventureux qui n’auraient pas été échaudés par la première.

Dimanche à Tourbillon lors de Sion-Zurich, 725 supporters zurichois ont pris place dans la tribune sud au coup d’envoi. Et ont pu introduire des feux d’artifices, en détournant l’attention des stadiers en cachant des… carottes dans leurs vestes pour laisser filer l’un des leurs au-dessus du grillage. Ils ne se sont ensuite pas gênés pour mettre le feu pendant la rencontre, donnant à Tourbillon des allures de fête du 1er août. L’incident rappelle celui de mars passé, lorsque les fans de GC avaient interrompu la partie après le jet de fusées sur la pelouse.

Dans le Nouvelliste du mercredi 5 février, Frédéric Favre confirme pourtant son intention de poursuivre la mise en place de mesures contre la violence dans les manifestations sportives. Pour ce faire, le canton du Valais est convaincu de l’introduction d’un contrôle systématique aux entrées des secteurs réservés aux fans sédunois et aux spectateurs adverses.

La Ligue pas contente

Le problème? L’approche plus stricte valaisanne ne plaît pas à la Ligue, ni à plusieurs clubs alémaniques tels que Bâle, Zurich ou Young Boys. La Swiss Football League reproche au Valais de se détourner de la politique de Good Hosting, une fouille ponctuelle qui permet une entrée fluide des supporters dans les stades et qui fait selon elle ses preuves depuis cinq ans. La démarche unique en Suisse du canton du Valais est aussi décriée dans le quotidien «Tages Anzeiger», qui donne la parole au FCZ : «Nous regrettons cette décision. Nous sommes convaincus par l’approche Good-Hosting qui a fait ses preuves ces dernières années, avec une amélioration de la situation et plus de calme aux entrées des stades, également à Tourbillon». Les opposants craignent que des attentes prolongées devant les portails d’entrée génèrent des tensions et entraînent des émeutes.

Mais ces désapprobations ne déstabilisent pas Frédéric Favre: «Ces réactions me surprennent et me déçoivent», confie le politicien dans Le Nouvelliste du 5 février. «Quand deux conseillères fédérales déplorent la dégradation des conditions de sécurité liées à certaines manifestations sportives, le signal est suffisamment fort pour nous inciter à mettre en œuvre les solutions nécessaires à la résolution de ces problèmes», affirme-t-il encore dans le quotidien valaisan.