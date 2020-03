Double champion de Suisse en titre, Young Boys aura-t-il un successeur ce printemps ou se succédera-t-il à lui-même? Avec un championnat désormais à l’arrêt en raison de la propagation du covid-19 en Suisse, rien ne permet de l’affirmer. Si tout se passe comme l’espèrent les dirigeants du football suisse, donc mieux, il est prévu de rejouer à compter du week-end des 4 et 5 avril, voire avant si le Conseil Fédéral levait dans l’intervalle l’interdiction de manifestations (matches) regroupant plus de 1000 personnes. Mais il existe aussi un scénario du pire, qui verrait les championnats de Super et de Challenge League ne pas pouvoir aller à leur terme, ce qui provoquerait une sacrée pagaille tant administrative que sportive. Sans parler, évidemment, des conséquences économiques.

Depuis 1898 et un premier vainqueur (Grasshopper), le titre de champion de Suisse a toujours été attribué, excepté lors de la saison… 1922-1923. A l’époque, des problèmes de qualification de joueurs avaient entraîné l’invalidation des résultats et l’annulation du championnat! Voici bientôt près d’un siècle, la compétition comportait alors trois groupes de huit équipes, établis en fonction de critères géographiques – Servette avait remporté le groupe ouest.

Durant la phase finale, le FC Berne avait été disqualifié pour avoir aligné des joueurs non qualifiés dans une rencontre préliminaire, en phase de poule. Young Boys avait tardivement – en septembre - été couronné champion du groupe centre, ce qui avait rendu impossible la mise en place d’une nouvelle phase finale.

Conséquence très concrète: aucune équipe n’avait été reléguée en 1923 et le titre de champion n’avait pas été décerné. Les trois premiers de deuxième division avaient par contre été promus, à savoir Concordia Bâle, Veltheim et Etoile Carouge.

Qu’en sera-t-il cette fois-ci? Le suspense risque de se prolonger. L'incertitude aussi.

N.JR