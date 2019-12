Piqûre de rappel pour commencer... L'équipe de projet de la SFL (Swiss Football League) et de l’ASF (Association suisse de football) ont participé activement, durant 9 mois, à la formation des arbitres vidéo et au développement des infrastructures techniques nécessaires. «En un temps record», selon les deux instances précitées, toutes les subtilités et contraintes de l’International Football Association Board (IFAB) ont été respectées, ce qui a permis l’introduction de la VAR au début de la saison 2019-20 en Super League.

Après 18 journées, alors que le championnat a entamé sa trêve hivernale, les responsables du football helvétique dressent un bilan très positif, voire carrément dithyrambique, de cette expérience initiale. «Nous sommes très satisfaits avec l’introduction de la VAR en Suisse«, souligne Dani Wermelinger, le chef des arbitres d’élite auprès de l’ASF, dans un communiqué.

«La base de la réussite de la mise en œuvre réside dans la formation intensive de nos arbitres, estime-t-il. Celle-ci s’est accompagnée d’une infrastructure et d’une technologie qui ont immédiatement bien fonctionné. Enfin, l’intervention modérée de la VAR, c’est-à-dire uniquement lors d’erreurs claires et évidentes des arbitres sur le terrain, a fait ses preuves. Cette combinaison a mené au succès.»

Une moyenne de 6 «checks» par match

Des statistiques détaillées ont été dévoilées. Ainsi, au cours des 90 matches des 18 premières journées de la saison 2019-2020 de Super League, la VAR a effectué 555 contrôles dans sa »tour de contrôle« de Volketswil, dans le canton de Zurich. Cela représente un peu plus de six »checks« en moyenne par rencontre.

Pourquoi une telle ampleur. «Si ce nombre apparaît si élevé, c'est parce que tous les buts, les décisions de pénalties et les expulsions sont systématiquement vérifiés par la VAR, répondent les instances faîtières du football suisse. Si la VAR considère qu’une décision est clairement et manifestement erronée, elle recommande une révision à l’arbitre sur le terrain. Dans 21 cas, l’arbitre a suivi la recommandation de la VAR et des erreurs évidentes ont ainsi pu être corrigées lors d’environ un quart des matches de RSL.»

«Ces chiffres sont réjouissants. Ils prouvent que le football est devenu plus juste et plus équitable grâce au travail de la VAR, apprécie Dani Wermelinger. L’interaction entre l’arbitre et la VAR n’a pas fonctionné comme nous le souhaitons dans un très petit nombre de cas.»

Des cas qui, forcément, ne sont pas passés inaperçus...