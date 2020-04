Il y a quelques jours, le site «prive.al», plateforme spécialisée en showbiz albanais, s'était demandé: «Mais que fait donc Dhurata Ahmetaj si souvent à Londres?» A la fin de l'article, le site n'avait pas donné de réponse, mais avait promis de chercher la réponse à cette question cruciale. Et finalement, les limiers semblent avoir trouvé le fin mot de l'histoire. En début de semaine, la même source titrait: «Xherdan Shaqiri amoureux de la chanteuse Dhurata Ahmetaj?» L'international suisse serait donc la raison de ces va-et-vient.

Ce qui nous amène à une autre question non moins centrale: Qui est Dhurata Ahmetaj? Il se trouve que la présumée copine de Xherdan Shaqiri est une chanteuse pop bien connue en Albanie. Jusqu'ici, elle n'a qu'un album à son actif intitulé sobrement: «Dhurata».

300'000 followers

L'artiste de 27 ans est par contre largement plus active sur les réseaux sociaux puisque son compte Instagram est suivi par plus de 300'000 followers. Sur cette plateforme, il n'est pas question de chanson. Non, Dhurata Ahmetaj s'y met uniquement en scène entre poses lascives et posts sponsorisés pour différentes marques.

Toujours est-il que tant la chanteuse que Xherdan Shaqiri n'ont pour l'heure pas commenté l'information du site albanais. Ils n'ont d'ailleurs jamais apparu en ensemble. Question de temps?

Sport-Center