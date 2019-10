Vladimir Petkovic devra certainement se passer des services de Xherdan Shaqiri pour les deux dernières rencontres éliminatoires que la Suisse livrera contre la Géorgie (le 15 novembre à Saint-Gall) et à Gibraltar (le 18 novembre).

Dans un communiqué publié par le club d'Anfield Road sur son site, Pepijn Lijnders, entraîneur adjoint de Jürgen Klopp, donne en effet des nouvelles de l'attaquant suisse, sur le flanc depuis septembre en raison d'une blessure au mollet.

«Shaq sera seulement de retour après la pause internationale, précise Lijnders. Nous voulons lui laisser du temps. Il y a toujours un grand risque avec les blessures au mollet, en particulier les siens (de mollets). »

Tout indique donc que Shaqiri ne figurera pas dans la sélection que Petkovic rendra publique le vendredi 8 novembre.

#LFC will tread carefully with Matip's current issue, while Shaqiri is ruled out until after the November international break.https://t.co/2FcXXmAiAM