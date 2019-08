Très exactement 25 secondes de jeu et, pour la première fois de la soirée, Marco Schmid, gardien d’Allschwil, allait devoir s’interposer sur un tir de Grgic. Pas dangereux. Pas encore. Parce qu’il faudra une quinzaine de minutes aux Valaisans pour régler leurs automatismes et leurs distances, alors que l’adversaire, courageux, qui a osé, se bat avec son cœur, qu’il a immense. Quand Schmid intervient seul devant Khasa (15e), on se dit que, peut-être, la tâche sédunoise sera plus complexe qu’imaginé. On se trompe, car le festival va commencer.

Grgic sur la droite, centre tendu, Toma: 0-1. Trois minutes plus tard, cela se passe sur la gauche, Ndoye, un relais avec Khasa, un centre, reprise d’Uldrikis, rien à dire. Plus personne n’arrêtera la machine valaisanne, pas Lack (erreur à la 25e, c’est 0-3 par Toma), pas plus le brave Schmid, encore battu à la 38e (sur le troisième coup de coin sédunois, c’est Facchinetti qui conclut), puis à la 40e, quand Kasani prend tout son temps pour mettre le ballon sur son bon pied et frapper. Ce sera encore 0-6 avant la pause, via le troisième but de ce sympathique début de soirée signé Toma.

Il y en aura encore quatre après la pause. Il y aura aussi la tentative de retourné acrobatique de Tasholli (58e), à l’image de ce match: Sion a fait une démonstration de réalisme, Allschwil a, jusqu’au bout, essayé de jouer au foot. Avec ses armes, qui ne sont de loin pas celles d’une désormais grosse cylindrée de Super League, mais qui allait lui permettre, dans une ambiance incroyable, de sauver l’honneur à la 89e, grâce à Fonseca, fêté comme un héros par des fans heureux. JCS Allschwil – Sion 1-10 (0-6)

Im Bruel. 1833 spectateurs (record du stade). Arbitre: M. David Schaerli.

Buts: 21e Toma 0-1, 24e Uldrikis 0-2, 25e Toma 0-3, 38e Facchinetti 0-4, 40e Kasami 0-5, 45e Toma 0-6, 48e Grgic 0-7, 51e Khasa 0-8, 72e Song 0-9, 75e Kasami 0-10, 89e Fonseca 1-10.

Allschwil: Schmid; Nuessli, Neziraj, Lack (46e Chbouk), Guarda, Mbatchou; Ackermann, Silva Farinha, Fonseca, Süess (64e Schuler); Tasholli (58e Lomma). Entraîneur: Bamassy.

Sion: Mitryushkin; Maceiras (66e Abdellaoui), Kouassi, Ndoye, Facchinetti; Song, Toma (64e Zock); Kasami, Grgic, Khasa; Uldrikis (74e Da Costa). Entraîneur: Henchoz.

Notes: Sion sans Fickentscher, Fortune, Behrami et Lenjani (blessés), ni Itaitinga, qui, annonce le club, s’est blessé avant le match. Avertissements: 16e Kouassi (jeu dur), 54e Neziraj (jeu dur). Coups de coin 2-6 (1-5).