Que cela soit avec Ahmed Ouattara, que les plus anciens n’ont pas oublié (son passage couronné de succès et surtout d’une Coupe de Suisse soulevée en 1995 lui avait ouvert les portes du Sporting au Portugal), ou avec Giovanni Sio plus récemment, le FC Sion a souvent eu la main heureuse avec ses attaquants ivoiriens. Il espère avoir à nouveau réalisé une bonne affaire avec l’expérimenté Konan Oussou, qui débarque de Côte d’Ivoire auréolé du titre de co-meilleur buteur du championnat, une récompense fêtée sous le maillot du FC San-Pedro.

Konan - il a choisi son prénom comme nom d’artiste - sera-t-il enfin ce véritable buteur qui a tant fait défaut aux Valaisans la saison passée? L’homme se définit lui-même comme un finisseur, ce qui tombe plutôt bien. «Je ne manque pas d’adresse devant le but, où je peux frapper des deux pieds», nous a-t-il raconté lors de sa présentation officielle mercredi à Crans-Montana.

Vainqueur de la Ligue des champions africaines

A 30 ans, Konan a déjà passablement bourlingué et connu différents championnats. Il a notamment joué en Tunisie (avec des étapes à l’Espérance sportive, au Stade tunisien, à l’AS Marsa et au CA Bizertin), en Egypte (El Makasa, Al-Ahli et Tala El Geish) ainsi qu’en Arabie Saoudite (Hajer Club). Le nouvel attaquant de Tourbillon a aussi laissé une trace en Turquie (Gazantiep), à Chypre et en Finlande, avec HJK Helsinki sous le maillot duquel il a soulevé une Coupe de Finlande en 2014. Konan a aussi inscrit à son palmarès une Ligue des champions africaine (en 2012).

«J’ai une petite expérience de 11 ans, sourit-il. Je ne vais pas être dépaysé en Valais. Pour avoir joué en Finlande, je connais déjà le froid.» Quoique ces jours-ci, il est plutôt question de canicule en Valais comme partout ailleurs... «Cela me va aussi. Sion est le plus gros défi de ma carrière. C’est un club de tradition pour lequel je vais tout donner.»

Un modèle nommé Chevtchenko

La présence de son compatriote Xavier Kouassi a aussi pesé dans sa décision de privilégier l’offre sédunoise. «C’est un point d’appui sur lequel je vais pouvoir compter…» S’il dit s’identifier à Didier Drogba, l’idole nationale, le nouvel attaquant du FC Sion avoue un faible pour l’Ukrainien Andreï Chevtchenko, l’ancien grand attaquant du Milan AC (173 buts en 296 matches entre 1999 et 2006). «C’est un attaquant que j’ai toujours admiré et que je continue à aimer…» Si ses qualités de finissseur ont plu à Stéphane Henchoz, Konan sait qu’il lui faudra rapidement se montrer à la hauteur de la confiance placée en lui. «C’est très beau de parler, de se fixer des objectifs… C’est maintenant sur le terrain que je dois m’exprimer.»

Après le renvoi de son match amical prévu ce mercredi contre Stade-Lausanne-Ouchy pour cause de forces majeurs (une épidémie de gastro a touché la moitié de l’équipe), Sion disputera sa première sortie de la saison 2019-2020 dimanche à Lentigny (FR) contre Lausanne (coup d'envoi 15h30).

