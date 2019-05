Le FC Sion avait entamé la saison 2018-2019 par une rocambolesque défaite à domicile contre Lugano (0-1), à la suite d’une bourde de son nouveau portier, le Français Anthony Maisonnial, dont l’erreur d’appréciation (il avait été lobé) lui a valu une gloire quasi planétaire sur la toile et une saison de pénitence à Tourbillon, où il n’est plus jamais réapparu. Dix mois plus tard, le club valaisan a bouclé son pensum sur une dernière déconvenue devant son public. Battu à domicile par Thoune, Sion n’avait ni les ressources mentales ni l’envie de se faire violence…

Pour ce match des «vacances», Carlitos n’a pas reçu des fleurs mais sa première titularisation depuis le 25 août dernier assortie du brassard de capitaine. A 36 ans, il n’est pas exclu que le chouchou du public joue les prolongations. Son club songerait à lui proposer un contrat à la carte, qui ferait du vétéran portugais une sorte d’intermittent du spectacle. A propos de spectacle, il n’a pas été folichon et il est assez aisé de comprendre pourquoi. La faute à l’absence d’un réel enjeu pour Sion - nettement plus concerné d’ailleurs que son hôte, Thoune avait pour sa part la perspective d’accrocher un strapontin européen - et surtout à l’incapacité des joueurs de MM. Zermatten et Bichard à se libérer.

Pour son baptême à Tourbillon, le jeune Timothy Fayulu (19 ans) devait effectuer son premier arrêt à la 16e minute, sur une frappe de Spielmann qu’il a relâchée sans dommage. Vingt minutes plus tard, l’ancien portier de l’Olympique de Genève (2e ligue) jouait des claquettes sur une balle arrêtée du même et très remuant Spielmann. Avant d’être sauvé par sa latte sur un coup franc de Costanzo (40e). En face, Faivre a vécu une première période des plus tranquilles si l’on songe que Sion n’a pas adressé le moindre tir (!) en sa direction. Dans les rangs valaisans, personne n’avait de toute évidence envie d’en faire trop au risque de se blesser avant de monter dans l’avion des plages…

Il y eut quand même un premier tir sédunois, oeuvre d’Itaitinga (54e). Après un premier but bernois refusé pour hors-jeu, Thoune allait trouver l’ouverture et la récompense de ses efforts sur corner, grâce à la tête chercheuse de Kablan (62e).

Avec des joueurs valaisans incapables de se révolter, on allait en rester là, Sion se moquant autant du monde que de son public. Faivre effectuait son premier arrêt sérieux à la 88e minute, en détournant magnifiquement un essai de Fortune. Tant mieux que le club de Tourbillon ne jouait pas son maintien ce samedi soir. Grâce à sa volonté et à l’abnégation de ses joueurs, Thoune sera européen. Il n’a rien volé.

Sion - Thoune 0-1 (0-0)

Tourbillon, 8500 spectateurs. Arbitre: M. Jaccottet.

But: 62e Kablan 0-1.

Sion: Fayulu; Maceiras, Bamert, Ndoye, Lenjani; Song; Zock (70e Aguilar), Toma; Itaitinga, Kasami (62e Djitté), Carlitos (54e Fortune). Entraîneurs: C. Zermatten et S. Bichard.

Thoune: Faivre; Glarner, Gelmi, Stillhart, Kablan; Fatkic; Costanzo, Bigler; Spielmann (74e Da Silva), Sorgic, Ferreira (61e Salanovic). Entraîneur: M. Schneider.

Notes: Sion sans Fickentscher, Raphael, Abdellaoui, Angha, Blasucci, Grgic, Mveng, Khasa (blessés), Mitryushkin (M21), Maisonnial, Adryan (pas convoqués), ni Kouassi et Neitzke (suspendus). Thoune sans Ziswiler, Sutter, Hediger, Tosetti, Rodrigues, Karlen, Hunziker (blessés). 40e: coup franc de Costanzo repoussé par la transversale. A la sortie de Carlitos, Ndoye hérite du brassard de capitaine. 58e: un but de Thoune est annulé pour hors-jeu (Sorgic).

Avertissements: 39e Zock, 43e Bigler, 72e Song, 79e Fatkic. (nxp)