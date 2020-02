Au moment de devoir désigner leur onze de départ, les différents entraîneurs du FC Sion ont généralement l’embarras du choix, compte tenu du contingent pléthorique à leur disposition. Ce qui, chacun en conviendra, n’est nullement le garant de la stabilité recherchée.

Dans le seul domaine défensif, Stéphane Henchoz, Christian Zermatten (avec Sébastien Bichard) et désormais Ricardo Dionisio avaient ainsi déjà expérimenté cette saison pas moins de… seize défenses différentes sans qu’aucune combinaison n’apporte les certitudes espérées et se révèle gagnante sur la durée.

Une défense bricolée

Ce dimanche au Tessin, dans un match qui pouvait sceller son sort, le technicien de Tourbillon a dû «bricoler» une nouvelle arrière-garde. Entre blessures des uns (Ndoye, Djourou, Maceiras) et suspensions des autres (Kouassi, Facchinetti), il a été contraint de revoir à nouveau ses plans. Hormis une défense «new-look» - avec un axe central inédit composé des gauchers Ruiz et Abdellaoui.

L'entraîneur pouvait aussi compter sur la première apparition parmi les remplaçants de l’attaquant japonais Wakatsuki (18 ans) et du latéral français Cavaré, les deux dernières recrues du mercato. Dionisio a encore pris deux mesures fortes, avec un changement de portier – retour de Fickentscher entre les poteaux valaisans en tant que capitaine – et la mise sur le banc du terriblement décevant Grgic, remplacé par Zock.

Sous la douceur printanière du sud des Alpes (17 degrés au coup d’envoi), Sion a très clairement été la meilleure équipe en première période, qu’il a largement dominée, Lugano se contentant de vivre d’expédients. Mais si les visiteurs ont parfois séduit, à l’instar d’Itaitinga, très entreprenant dans son couloir gauche, ils ont été beaucoup plus empruntés sur le dernier geste. A l’image de celui tenté sans conviction par Patrick alors que le Brésilien se retrouvait pourtant en situation idéale (16e).

Le danger Janka

Au décompte intermédiaire, plusieurs corners ne débouchant sur rien de concret et trop de ballons demeurés inexploités, Baumann n’étant pas du tout inquiété. C’est d’ailleurs Lugano qui allait se créer les deux occasions les plus dangereuses des 45 minutes initiales, chaque fois par Janka. La première fois, le Néerlandais buta sur Fickentscher, le portier valaisan sauvant du pied après… 54 secondes. La seconde fois, le nouveau numéro 9 du Cornaredo, trop court, ne parvenait pas à exploiter un très bon centre de Bottani (27e). Face à un adversaire aussi attentiste, Sion avait manqué de la hargne nécessaire pour faire la différence dans ses bons moments.

Après une première partie de spectacle ayant souffert d’un manque de rythme, les acteurs s’enhardirent quelque peu. On vit davantage Lugano, plus agressif au niveau du pressing, un peu moins Sion. Face à des Tessinois plus décidés (51e, frappe de Janga), les visiteurs ont souffert et reculé avant de se décider à remettre le pied sur le ballon. Peu après son entrée en jeu, Stojilkovic devait solliciter Baumann pour ce qui restera son seul arrêt de l’après-midi (77e).

Dionisio sauvé?

Alors que Sion n’a toujours pas gagné en 2020, un tel résultat suffira-t-il à Ricardo Dionisio pour échapper à l'impitoyable verdict du toto-mat, qui ne parle pas en sa faveur (cinq matches, 2 points)? En repartant avec un point du Tessin, Sion n’a au moins pas perdu. Pour les temps qui courent, c’est presque une victoire de nature à offrir sans doute un fragile sursis à son entraîneur. Mais il faudra bien un jour qu'à Tourbillon, on retrouve la clé du succès…