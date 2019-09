Le bilan chiffré des derbies entre Sion et Xamax, qui se sont déjà croisés à 103 reprises, demeure des plus équilibrés. Alors que les Neuchâtelois ont fêté 33 victoires (la dernière ce printemps devant leur public), Sion l’a emporté à 36 reprises – on compte aussi 34 matches nuls.

Dans son stade de la Maladière, Xamax, on l’a dit, reste sur une victoire contre son hôte du jour. Le 9 mars dernier, l’équipe alors dirigée par Stéphane Henchoz s’était imposée 3-1 grâce à un doublé de Pululu et à un penalty de Nuzzolo – Maceiras avait signé la réduction du score dans les arrêts de jeu. Si la soirée promet d’être particulière pour Henchoz, désormais assis sur le banc adverse, elle le sera aussi pour le Brésilien André Neitzke, qui a effectué le chemin inverse.

«Je suis convaincu que l’on possède les moyens de gagner, estime le nouveau défenseur central de Xamax. Je connais très bien notre adversaire, forcément. C’est une équipe très solide défensivement et qui possède beaucoup de qualités. Mais nous devons nous concentrer sur nous-même. Il s'agira de marquer quand nous en aurons l’occasion et de rester concentrés à 100%.» Le Xamax de Joël Magnin fera-t-il aussi bien que celui d’Henchoz? C’est l’un des enjeux d’un derby très attendu.

Toujours Alain Bieri

Le dernier succès du FC Sion à Neuchâtel en Super League remonte au 31 juillet 2011 (3-1), soit quelques mois avant la faillite de Xamax et la fin de l’ère Chagaev. A l’époque, les Valaisans, entraînés alors par Laurent Roussey, s’étaient imposés grâce à un doublé de Vanczak et une réussite de Sio devant 4600 spectateurs. Afin de réveiller quelques souvenirs, on ne résiste pas au plaisir de vous livrer la composition des équipes.

Le Xamax de Joaquin Caparros s’était présenté dans la formation suivante: Bédénik ; Bikana, Besle, Navarro; M. Fachinetti, Sanchez, Gelabert, Wüthrich, B. Geiger ; Tréand, Paito. Sur le banc: Brenet, Veloso, Gomes, Rochat, Chirikashvili.

Pour sa part, le FC Sion alignait le onze de départ suivant: Vanins ; Bühler, Dingsdag, Vanczak, Adailton ; Zambrella, Serey Die, Obradovic, Crettenand ; Sio, Prijovic. Sur le banc: Fickentscher, Ogararu, Elmer, Rodrigo, Sauthier, Afonso.

A l’époque, l’arbitre s’appelait déjà M. Alain Bieri, que l’on retrouvera aujourd’hui même dans le rond central.

N.JR