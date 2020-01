Les staffs des clubs romands de Super League

FC Sion (19 membres)



Staff technique



1 coach (Ricardo Dionisio)

2 assistants (Oscar Londono et José Sinval)

1 entraîneur des gardiens (Luca Ferro)

2 préparateurs physiques (Mattia Garrone et Manuele Ferrini).

1 préparateur athlétique (Stéphane Troillet)

1 analyste vidéo (Jacopo Gornati)



Staff médical



1 médecin (Denis Gadeyne)

4 physiothérapeutes (Yoann Demangeot, Paolo Bilello, Luca Crespi et Simon Herzhaft).

1 masseur (Malk Hussein)



Intendance

1 team manager (Christian Lurati)

4 intendants (Paul Dessimoz, Roger Roduit, Felix Volken et Jean-Paul Guex)



NE Xamax (15 membres)



Staff technique



1 coach (Joël Magnin)

2 assistants (Pascal Oppliger et Aurélien Mioch)

1 entraîneur des gardiens (Jörg Stiel)

1 préparateur physique (Stefan Messerli)

1 analyste vidéo (José Ehrbar)



Staff médical



3 médecins (Marco Salvi, Arnaud Widmeier et Loïc Regazzoni)

4 physiothérapeutes (Mitko Bogoev, Maxim Guinchard, Samuel Theler et Marco Giovannini)



Intendance



1 team manager (Julien Honsberger)

1 responsable matériel (Vincent Bernard)



Servette FC (14 membres)



Staff technique



1 coach (Alain Geiger)

1 assistant (Bojan Dimic)

1 entraîneur des gardiens (Daniel Blanco)

2 préparateurs physiques (Anthony Garnier et Mathieu Degrange)

1 préposé à la réathlétisation (Frédéric Dubrana)

1 analyste vidéo (Mathieu Feigean)



Staff médical



1 médecin (Finn Malher)

2 physiothérapeutes (Bastien Veillard et Christophe Hartmann)

1 ostéopathe (Emmanuel Bonvin)



Intendance



1 team manager (Lionel Pizzinat)

1 responsable matériel (Jean Campart)

1 intendant (Abdel Hanachi)