Après six ans d’attente, la renaissance du derby du Rhône déchaîne déjà les passions. A l’enseigne des chaudes retrouvailles entre Servette et Sion, prévues samedi dès 19h à la Praille, les community managers des deux clubs rivalisent d’audace – et souvent d’impertinence - pour mieux marquer leur territoire et «allumer» l’adversaire… Sur son site, le néo-promu «grenat» avait symboliquement pris l’avantage jeudi en «annulant» trois Coupe de Suisse au FC Sion – à savoir les éditions 1965, 1986 et 1996, toutes remportées par les Valaisans mais volontairement oubliées par les Servettiens.

Du côté de Tourbillon, la réplique ne s’est pas faite attendre, en mettant en scène (et en images) la «casa del enemigo», ce stade de la Praille que les visiteurs se sont promis de conquérir. Les quelques mots d’accompagnement de la vidéo publiée sur le compte twitter du FC Sion ne laissent d’ailleurs planer aucun doute sur les intentions valaisannes. «Samedi, tous à Genève, pour ensemble braquer les trois points.» Un message fort qui allait aussitôt déclencher les hostilités verbales sur les réseaux sociaux.

Huit jours après son faux départ contre Bâle (défaite 4-1), le FC Sion réussira-t-il son coup de force? Stéphane Henchoz connaît mieux que quiconque l’importance du derby. Un match à part, différent. «Servette-Sion, observe le coach de Tourbillon, c’est, toute proportions gardées, l’équivalent d’un Real Madrid-Barcelone en Espagne. Compte tenu des émotions soulevées, de l'environnement particulier et de la rivalité entre les deux clubs, c’est un match différent à vivre qu’un Thoune-Sion par exemple. A nous de tout mettre en œuvre pour faire le job sur le terrain.»

Et, idéalement, réussir un braquage à la valaisanne...